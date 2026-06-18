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  4. ВИДЕО. Болельщики начали освистывать паузы посреди таймов на матчах ЧМ
Чемпионат мира
18 июня 2026, 11:37 |
358
0

ВИДЕО. Болельщики начали освистывать паузы посреди таймов на матчах ЧМ

Болельщикам не нравятся нововведения

18 июня 2026, 11:37 |
358
0
ВИДЕО. Болельщики начали освистывать паузы посреди таймов на матчах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Громкий свист во время пауз на гидратацию звучал на матчах группы L чемпионата мира в среду, когда болельщики выражали свое недовольство нововведением: сначала на стадионе в Далласе во время матча Англия – Хорватия (4:2), а позже в Торонто, где Гана встречалась с Панамой (1:0).

Обязательные трехминутные паузы, по одной в каждом тайме, вызвали споры с момента их введения на чемпионате мира.

Многим болельщикам и экспертам они не понравились, поскольку, по их мнению, разрушают ход игры, другие считают введение пауз циничной попыткой разделить матч на четыре четверти и предоставить телетрансляторам больше возможностей для показа рекламы.

Фанаты сборной Англии писали в социальных сетях, что выразят свой протест во время матча в среду, и свист начался сразу после того, как арбитр Клеман Тюрпен дал свисток на паузу на 22-й минуте.

Пауза на гидратацию также была прохладно воспринята в прохладном Торонто во время другого матча группы L, когда болельщики освистывали решение, пока игроки Панамы и Ганы направлялись к своим скамейкам запасных под непрекращающимся дождем.

«Если у вас есть перерыв, то он нужен для того, чтобы внести коррективы», – сказал главный тренер Панамы Томас Кристиансен. «Жарко не было, но мы должны принять, что именно рекламодатели на телевидении оплачивают все эти вещи».

Перед этим свист также раздавался с трибун, когда первая пауза началась во вторник во время матча Норвегия – Ирак на стадионе в Бостоне, где температура составляла всего 23 градуса по Цельсию.

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болельщики ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Reuters
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