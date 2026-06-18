Элина Свитолина – Ева Лис. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине

18 июня во втором круге турнира в Берлине между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 8) и Ева Лис (WTA 80).

Матч должен начаться в 13:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Первая ракетка в текущем сезоне является символом стабильности и уверенности. Свитолина отлично себя показала на турнирах Grand Slam, полуфинал в Австралии и четвертьфинал на Ролан Гаррос, были выигранные турниры в Окленде и тысячник в Риме.

Высокие результаты позволили вернуться и закрепиться в топ-10 мирового рейтинга. Этот турнир украинка начала с уверенной победы Анной Калинской – 6:1, 4:1, после чего соперница снялась с матча. Свитолина на каждом турнире способна бороться за титул, в том числе и в Берлине.

Ева Лис

Тяжелый сезон проводит немка украинского происхождения, которая родилась в Киеве, но в раннем возрасте переехала в Германию. Спортсменка провела всего 14 матчей, одержав пять побед, такие цифры связаны с тем, что спортсменка пропустила два месяца из-за травмы колена.

Лис потеряла 40 позиций, по сравнению с началом года, теннисистка пока не может набрать оптимальную форму. В первом круге Берлина спортсменка прошла польку Магдалену Френх – 7:6, 6:3. Лис 24 года, у нее еще есть время для прогресса, сейчас она крепкий середняк.

Личные встречи

Спортсменки пересекались всего раз, встреча состоялась два месяца назад, на грунтовом турнире в Штутгарте, тогда интриги не получилось, Свитолина выиграла всего за 55 минут – 6:1, 6:0.

Прогноз

Украинская спортсменка большой фаворит этой пары, что выглядит логично. Свитолина проводит сильный и стабильный сезон, а вот Лис сыграла мало матчей, непонятно, если ей удалось набрать оптимальную форму.

Я думаю, Элина без проблем должна проходить в следующий круг, ставлю на ее победу с форой -1,5 сета за 1,6.