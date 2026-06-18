Чемпионат мира18 июня 2026, 06:28 | Обновлено 18 июня 2026, 08:10
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ВИДЕО. Сборная Узбекистана забила первый мяч на чемпионатах мира
Историческое событие для команды
18 июня 2026, 06:28 | Обновлено 18 июня 2026, 08:10
358
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Сборная Узбекистана уже в первом туре забила мяч на своем дебютном чемпионате мира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Азиатская команда отметилась голом в поединке против Колумбии, хотя пропустила первой.
Колумбийцы потеряли бдительность и сбавили обороты, за что и поплатились.
Сравнял счет на 60-й минуте нападающий Аббосбек Файзуллаев, который благодаря этому голу вошел в историю Узбекистана.
ВИДЕО. Сборная Узбекистана забила первый мяч на чемпионатах мира
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