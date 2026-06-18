Сборная Узбекистана уже в первом туре забила мяч на своем дебютном чемпионате мира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Азиатская команда отметилась голом в поединке против Колумбии, хотя пропустила первой.

Колумбийцы потеряли бдительность и сбавили обороты, за что и поплатились.

Сравнял счет на 60-й минуте нападающий Аббосбек Файзуллаев, который благодаря этому голу вошел в историю Узбекистана.

ВИДЕО. Сборная Узбекистана забила первый мяч на чемпионатах мира