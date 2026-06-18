Йоан ВИССА: «Я очень горжусь этим выступлением»
Нападающий сборной ДР Конго прокомментировал ничью против Португалии
Нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса прокомментировал ничью против сборной Португалии (1:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:
«Я, конечно, очень горжусь сегодня, ведь мы чрезвычайно упорно трудились. Это был очень сложный матч против команды, которая была сильнее нас. Но мы продемонстрировали мужество и стойкость. Наш первый гол — это огромный повод для гордости, ведь он отражает характер этой команды. Самое главное сейчас — не останавливаться».
В матче против Португалии Йоан Висса отличился единственным забитым мячом в составе своей команды.
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