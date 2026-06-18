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  4. Йоан ВИССА: «Я очень горжусь этим выступлением»
Чемпионат мира
18 июня 2026, 05:15 |
49
0

Йоан ВИССА: «Я очень горжусь этим выступлением»

Нападающий сборной ДР Конго прокомментировал ничью против Португалии

18 июня 2026, 05:15 |
49
0
Йоан ВИССА: «Я очень горжусь этим выступлением»
ФИФА
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Нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса прокомментировал ничью против сборной Португалии (1:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Я, конечно, очень горжусь сегодня, ведь мы чрезвычайно упорно трудились. Это был очень сложный матч против команды, которая была сильнее нас. Но мы продемонстрировали мужество и стойкость. Наш первый гол — это огромный повод для гордости, ведь он отражает характер этой команды. Самое главное сейчас — не останавливаться».

В матче против Португалии Йоан Висса отличился единственным забитым мячом в составе своей команды.

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сборная Португалии по футболу сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу Йоан Висса
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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