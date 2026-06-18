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Чемпионат мира
18 июня 2026, 05:21 |
68
0

Жоау КАНСЕЛУ: «Мы могли сыграть лучше»

Защитник сборной Португалии прокомментировал ничью против ДР Конго

18 июня 2026, 05:21 |
68
0
Жоау КАНСЕЛУ: «Мы могли сыграть лучше»
ФИФА
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Фланговый защитник сборной Португалии Жоау Канселу прокомментировал ничью против национальной команды ДР Конго (1:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы много владели мячом, но не создали много острых моментов. Нам не хватало интенсивности в заключительной трети поля. Мы могли бы играть лучше, а также дали соперникам слишком много возможностей для контратак.

Мы все – игроки с большой скромностью. Нам нужно проанализировать, где мы допустили ошибки, исправить их и выиграть следующий матч».

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Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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