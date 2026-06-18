Жоау КАНСЕЛУ: «Мы могли сыграть лучше»

Фланговый защитник сборной Португалии Жоау Канселу прокомментировал ничью против национальной команды ДР Конго (1:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы много владели мячом, но не создали много острых моментов. Нам не хватало интенсивности в заключительной трети поля. Мы могли бы играть лучше, а также дали соперникам слишком много возможностей для контратак.

Мы все – игроки с большой скромностью. Нам нужно проанализировать, где мы допустили ошибки, исправить их и выиграть следующий матч».