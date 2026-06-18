Чемпионат мира18 июня 2026, 05:21 |
68
0
Жоау КАНСЕЛУ: «Мы могли сыграть лучше»
Защитник сборной Португалии прокомментировал ничью против ДР Конго
18 июня 2026, 05:21 |
68
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Фланговый защитник сборной Португалии Жоау Канселу прокомментировал ничью против национальной команды ДР Конго (1:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:
«Мы много владели мячом, но не создали много острых моментов. Нам не хватало интенсивности в заключительной трети поля. Мы могли бы играть лучше, а также дали соперникам слишком много возможностей для контратак.
Мы все – игроки с большой скромностью. Нам нужно проанализировать, где мы допустили ошибки, исправить их и выиграть следующий матч».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июня 2026, 05:10 1
Криштиану не понравилась игра Диогу Кошты
Футбол | 17 июня 2026, 10:37 14
Кварцяный – о каталонском клубе
Футбол | 17.06.2026, 13:23
Футбол | 17.06.2026, 06:20
Футбол | 18.06.2026, 01:03
Комментарии 0
Популярные новости
17.06.2026, 04:32
16.06.2026, 21:51 26
17.06.2026, 15:23 108
17.06.2026, 09:06
16.06.2026, 17:33 30
16.06.2026, 18:10 199
17.06.2026, 18:59 6
16.06.2026, 17:19 2