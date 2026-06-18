Ливерпуль за 40 млн евро подпишет игрока з Испании. Реал получит деньги

«Ливерпуль» договорился о трансфере 22-летнего вингера сборной Испании и «Осасуны» Виктора Муньоса.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «мерсисайдцы» согласовали детали трансфера с Муньосом и активировали клаусулу в размере 40 миллионов евро.

«Красные» ворвались в борьбу за Виктора неожиданно, опередив в переговорах «Ньюкасл», который вел диалог на протяжении недели.

Контракт Муньоса с «Ливерпулем» будет рассчитан до лета 2032 года. Половину указанной суммы за трансфер Виктора получит мадридский «Реал» – 20 млн евро.

В данный момент Виктор находится в расположении сборной Испании на чемпионате мира 2026. В матче первого тура против Кабо-Верде вингер просидел в запасе.

Муньос только летом 2025 года перебрался в «Осасуну» из «Реала». На счету футболиста 36 сыгранных матчей за «Осасуну», в которых он забил семь мячей и отдал пять ассистов.

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🚨💣 EXCLUSIVE: Liverpool are set to sign Víctor Muñoz with HIJACK done, HERE WE GO! 🔴🇪🇸



Newcastle in advanced talks for days but #LFC enter the deal, verbally agree terms with Muñoz and activate €40m release clause.



All set to be signed and another big surpise. 🧨 pic.twitter.com/iKjFWsR1nx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026