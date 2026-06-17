Чемпионат мира17 июня 2026, 20:13 | Обновлено 17 июня 2026, 21:19
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ВИДЕО. Португалия открыла счет в игре с ДР Конго
Забитым мячом отличился Жоау Невеш
17 июня 2026, 20:13 | Обновлено 17 июня 2026, 21:19
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17 июня играется матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.
Уже на 6-й минуте встречи португальцы вышли вперед благодаря голу полузащитника Жоау Невеша.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Футболист точно пробил головой после навеса Педру Нету.
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