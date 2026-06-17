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Чемпионат мира
17 июня 2026, 20:13 | Обновлено 17 июня 2026, 21:19
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0

ВИДЕО. Португалия открыла счет в игре с ДР Конго

Забитым мячом отличился Жоау Невеш

17 июня 2026, 20:13 | Обновлено 17 июня 2026, 21:19
1505
0
ВИДЕО. Португалия открыла счет в игре с ДР Конго
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня играется матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

Уже на 6-й минуте встречи португальцы вышли вперед благодаря голу полузащитника Жоау Невеша.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболист точно пробил головой после навеса Педру Нету.

ВИДЕО. Португалия открыла счёт в матче с ДР Конго

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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