ВИДЕО. Португалия открыла счет в игре с ДР Конго

17 июня играется матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

Уже на 6-й минуте встречи португальцы вышли вперед благодаря голу полузащитника Жоау Невеша.

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Футболист точно пробил головой после навеса Педру Нету.

ВИДЕО. Португалия открыла счёт в матче с ДР Конго