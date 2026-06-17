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  4. Барселона выступила с официальным заявлением по поводу жалобы Реала
Испания
17 июня 2026, 22:18 |
857
0

Барселона выступила с официальным заявлением по поводу жалобы Реала

Рафаэль Юсте и Абель направили официальное письмо президентам Ла Лиги

17 июня 2026, 22:18 |
857
0
Барселона выступила с официальным заявлением по поводу жалобы Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Каталонский «Барселона» выступил с официальным заявлением в связи с жалобой мадридского «Реала»:

«Президент ФК «Барселона» Рафаэль Юсте и Абель сегодня направили официальное письмо президентам ЛаЛиги Хавьера Тебаса, Испанской федерации футбола (RFEF) Рафаэля Лузана и Технического комитета арбитров (CTA) Франсиско Сото в связи с заявлениями, сделанными президентом «Реал Мадрид» Флорентино Пересом во время различных публичных выступлений 12 и 13 мая.

«Барселона» считает, что эти комментарии, помимо того, что они не соответствуют действительности, наносят серьёзный удар по чести и имиджу чемпионата Первой лиги, а также по судейскому сообществу в целом, и что они наносят ущерб репутации и авторитету профессионального футбола в Испании.

Клуб призывает совместных организаторов соревнований и арбитров защищать репутацию своих соответствующих организаций, как это недавно сделал сам Клуб, подав запрос о примирении, а также просит указанные органы, в пределах своих полномочий принять неотложные и необходимые скоординированные правовые меры против г-на Переса с целью защиты чести, добросовестности и престижа институтов, которые они представляют, и соревнований, которые они организуют».

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Барселона судейство УЕФА Реал Мадрид Хосе Мария Энрикес Негрейра Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Барселона
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