Барселона выступила с официальным заявлением по поводу жалобы Реала

Каталонский «Барселона» выступил с официальным заявлением в связи с жалобой мадридского «Реала»:

«Президент ФК «Барселона» Рафаэль Юсте и Абель сегодня направили официальное письмо президентам ЛаЛиги Хавьера Тебаса, Испанской федерации футбола (RFEF) Рафаэля Лузана и Технического комитета арбитров (CTA) Франсиско Сото в связи с заявлениями, сделанными президентом «Реал Мадрид» Флорентино Пересом во время различных публичных выступлений 12 и 13 мая.

«Барселона» считает, что эти комментарии, помимо того, что они не соответствуют действительности, наносят серьёзный удар по чести и имиджу чемпионата Первой лиги, а также по судейскому сообществу в целом, и что они наносят ущерб репутации и авторитету профессионального футбола в Испании.

Клуб призывает совместных организаторов соревнований и арбитров защищать репутацию своих соответствующих организаций, как это недавно сделал сам Клуб, подав запрос о примирении, а также просит указанные органы, в пределах своих полномочий принять неотложные и необходимые скоординированные правовые меры против г-на Переса с целью защиты чести, добросовестности и престижа институтов, которые они представляют, и соревнований, которые они организуют».