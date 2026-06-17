Роналду установил абсолютный рекорд чемпионатов мира
Криштиану стал самым возрастным полевым игроком, выходившим в стартовом составе на игру мундиаля
17 июня состоится матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч пройдет на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.
В стартовом составе национальной сборной Португалии на эту игру вышел легендарный нападающий Криштиану Роналду.
Таким образом, 41-летний футболист установил абсолютный рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным полевым игроком в истории мундиалей, который выходил на поле с первых минут.
Это шестой чемпионат мира в карьере легендарного Криштиану Роналду.
41 - Aged 41 years and 132 days, 🇵🇹 Cristiano Ronaldo is the oldest outfield player to start a match in FIFA World Cup history.— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026
Timeless. pic.twitter.com/HpjlY4PTs4
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