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Чемпионат мира
17 июня 2026, 20:27 |
2594
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Роналду установил абсолютный рекорд чемпионатов мира

Криштиану стал самым возрастным полевым игроком, выходившим в стартовом составе на игру мундиаля

17 июня 2026, 20:27 |
2594
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Роналду установил абсолютный рекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня состоится матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч пройдет на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

В стартовом составе национальной сборной Португалии на эту игру вышел легендарный нападающий Криштиану Роналду.

Таким образом, 41-летний футболист установил абсолютный рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным полевым игроком в истории мундиалей, который выходил на поле с первых минут.

Это шестой чемпионат мира в карьере легендарного Криштиану Роналду.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу рекорд
Дмитрий Вус Источник: Opta
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Леня на следующем ЧМ побьет его)
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