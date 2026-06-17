Роналду установил абсолютный рекорд чемпионатов мира

17 июня состоится матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч пройдет на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

В стартовом составе национальной сборной Португалии на эту игру вышел легендарный нападающий Криштиану Роналду.

Таким образом, 41-летний футболист установил абсолютный рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным полевым игроком в истории мундиалей, который выходил на поле с первых минут.

Это шестой чемпионат мира в карьере легендарного Криштиану Роналду.