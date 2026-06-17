Месси повторил рекорд Клозе по количеству побед на чемпионатах мира
Легендарный аргентинец оформил хет-трик в матче первого тура, огорчив сборную Алжира
В ночь на 17 июня состоялся матч первого тура чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины разгромила команду Алжира со счетом 3:0.
Аргентинский футболист Лионель Месси оформил хет-трик и довел количество побед в матчах на ЧМ до 17, повторив рекорд легендарного немца Мирослава Клозе.
Опытный 38-летний футболист обогнал бразильца Кафу, в активе которого – 16 побед.
В следующем поединке, который состоится 22 июня, подопечные Лионеля Скалони сыграют против Австрии. В этом противостоянии Месси может выйти на единоличное место по кол-ву побед на турнирах ЧМ.
В общей сложности аргентинец провел на мундиалях 27 матчей, Клозе – 24, Кафу – 20.
Игроки с наибольшим количеством побед в матчах чемпионатах мира:
- Мирослав Клозе – 17
- Лионель Месси – 17
- Кафу – 16
- Вольфганг Оверат
- Криштиану Роналду – 15
- Филипп Лам – 15
- Бастиан Швайнштайгер – 15
- Лотар Маттеус – 15
- Лусио – 14
- Франц Беккенбауэр – 14
- Оливье Жиру – 14
- Антуан Гризманн – 14
- Пер Мертезакер – 14
- Уго Льорис – 14
- Паоло Мальдини – 14
Lionel Messi in the World Cup!— Sports Freak (@OfficialSfreak) June 17, 2026
👤 27 games
🌟 22 G/A
⚽️ 14 goals
🅰️ 8 assists
FIFA World Cup × Argentina pic.twitter.com/NH39CZXvam
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