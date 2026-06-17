Месси повторил рекорд Клозе по количеству побед на чемпионатах мира

В ночь на 17 июня состоялся матч первого тура чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины разгромила команду Алжира со счетом 3:0.

Аргентинский футболист Лионель Месси оформил хет-трик и довел количество побед в матчах на ЧМ до 17, повторив рекорд легендарного немца Мирослава Клозе.

Опытный 38-летний футболист обогнал бразильца Кафу, в активе которого – 16 побед.

В следующем поединке, который состоится 22 июня, подопечные Лионеля Скалони сыграют против Австрии. В этом противостоянии Месси может выйти на единоличное место по кол-ву побед на турнирах ЧМ.

В общей сложности аргентинец провел на мундиалях 27 матчей, Клозе – 24, Кафу – 20.

Игроки с наибольшим количеством побед в матчах чемпионатах мира:

Мирослав Клозе – 17

Лионель Месси – 17

Кафу – 16

Вольфганг Оверат

Криштиану Роналду – 15

Филипп Лам – 15

Бастиан Швайнштайгер – 15

Лотар Маттеус – 15

Лусио – 14

Франц Беккенбауэр – 14

Оливье Жиру – 14

Антуан Гризманн – 14

Пер Мертезакер – 14

Уго Льорис – 14

Паоло Мальдини – 14