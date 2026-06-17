Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси повторил рекорд Клозе по количеству побед на чемпионатах мира
Чемпионат мира
17 июня 2026, 19:41 |
156
0

Месси повторил рекорд Клозе по количеству побед на чемпионатах мира

Легендарный аргентинец оформил хет-трик в матче первого тура, огорчив сборную Алжира

17 июня 2026, 19:41 |
156
0
Месси повторил рекорд Клозе по количеству побед на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В ночь на 17 июня состоялся матч первого тура чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины разгромила команду Алжира со счетом 3:0.

Аргентинский футболист Лионель Месси оформил хет-трик и довел количество побед в матчах на ЧМ до 17, повторив рекорд легендарного немца Мирослава Клозе.

Опытный 38-летний футболист обогнал бразильца Кафу, в активе которого – 16 побед.

В следующем поединке, который состоится 22 июня, подопечные Лионеля Скалони сыграют против Австрии. В этом противостоянии Месси может выйти на единоличное место по кол-ву побед на турнирах ЧМ.

В общей сложности аргентинец провел на мундиалях 27 матчей, Клозе – 24, Кафу – 20.

Игроки с наибольшим количеством побед в матчах чемпионатах мира:

  • Мирослав Клозе – 17
  • Лионель Месси – 17
  • Кафу – 16
  • Вольфганг Оверат
  • Криштиану Роналду – 15
  • Филипп Лам – 15
  • Бастиан Швайнштайгер – 15
  • Лотар Маттеус – 15
  • Лусио – 14
  • Франц Беккенбауэр – 14
  • Оливье Жиру – 14
  • Антуан Гризманн – 14
  • Пер Мертезакер – 14
  • Уго Льорис – 14
  • Паоло Мальдини – 14
По теме:
Роналду сравнится с Месси по количеству ЧМ, на которых сыграл 1+ матч
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не думаю, что мы когда-нибудь увидим игрока вроде Месси»
Трейдер потерял почти миллион долларов из-за сенсационной ничьей Испании
ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Алжира по футболу Лионель Месси Мирослав Клозе Кафу статистика
Николай Тытюк Источник: ФИФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Футбол | 16 июня 2026, 19:23 2
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда ЛК

СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
Футбол | 16 июня 2026, 21:51 23
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»

Спортивный директор «Шахтера» высказался о Ринате Ахметове

Украина в пятисетовом триллере обыграла чемпиона Азии на его площадке
Волейбол | 17.06.2026, 18:58
Украина в пятисетовом триллере обыграла чемпиона Азии на его площадке
Украина в пятисетовом триллере обыграла чемпиона Азии на его площадке
Узбекистан – Колумбия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 17.06.2026, 19:10
Узбекистан – Колумбия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Узбекистан – Колумбия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Футбол | 17.06.2026, 06:00
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
16.06.2026, 07:15 2
Бокс
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
16.06.2026, 20:05 9
Футбол
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 30
Теннис
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
16.06.2026, 09:31 8
Футбол
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем