Даяна Ястремская – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме
17 июня украинская тенниистка Даяна Ястремская (WTA 50) продолжает выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
Во втором раунде украинка играет против представительницы Германии Татьяны Марии (WTА 117). Встреча стартовала в 18:45 по Киеву.
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Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Татьяны.
Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Марией Боузковой, либо с Ханной Клгамен.
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