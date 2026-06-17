Даяна Ястремская – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июня украинская тенниистка Даяна Ястремская (WTA 50) продолжает выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Во втором раунде украинка играет против представительницы Германии Татьяны Марии (WTА 117). Встреча стартовала в 18:45 по Киеву.

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Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Татьяны.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Марией Боузковой, либо с Ханной Клгамен.

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