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WTA
17 июня 2026, 18:45 | Обновлено 17 июня 2026, 19:39
1559
22

Даяна Ястремская – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме

17 июня 2026, 18:45 | Обновлено 17 июня 2026, 19:39
1559
22 Comments
Даяна Ястремская – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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17 июня украинская тенниистка Даяна Ястремская (WTA 50) продолжает выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Во втором раунде украинка играет против представительницы Германии Татьяны Марии (WTА 117). Встреча стартовала в 18:45 по Киеву.

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Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Татьяны.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Марией Боузковой, либо с Ханной Клгамен.

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Даяна Ястремская Татьяна Мария смотреть онлайн WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 22
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Мдяя лупить в аути аж гай шумить
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+2
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Дювлюся зараз Юлю в парі,поки дуже непогано!
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+1
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Зазирнув на хвилинку і зрозумів, що нічого нового не побачу. Мені цікаво, чи долетить Даяна Аутсітка в цьому сезоні до другої сотні... У когось є прогнози?
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+1
Щось Таня-Маня поки дрючить Даясю у три свистка
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+1
Так а труси червоні під оцей наряд навіщо?😁
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+1
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Позорище з ракеткою
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0
Відмучилась! Амінь!
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0
Гаплик виставі
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0
Ого, аж цілий брейк наколядувала)))
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0
Що там Данка? Без сліз дивитись неможливо!
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0
На дворе трава, на траве дрова)))
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0
Таня-Маша, на відміну від Даясі, це тьотя зі спортивним інтелектом - з нею в бездумні перестрілки особливо не пограєш
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0
Нічого нового програла сет сама собі.
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0
Що воно курить???? 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Якого хера заявлятися на турніри, якщо ти неук?
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0
Ого, вже 1:4... Таня б'є молодь на класі 
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0
Танюха в 38 років ще може. Дивіться , а потім розскажите ,як Даяна боролася , бо в мене нерви зовсім нікудишні.  
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0
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