Милан хочет купить у ПСЖ звезду сборной Португалии. Какова реакция парижан

С приходом Рубена Аморима на пост главного тренера «Милана» итальянский гранд начал активно формировать боеспособную команду на следующий сезон.

Сообщается, что «россонерри» уже нацелились на 24-летнего нападающего ПСЖ и сборной Португалии Гонсалу Рамуша, которого ранее уже пытались подписать. Источник отмечает, что руководство парижского клуба не против обсудить продажу футболиста, однако рассчитывает получить за него не менее 40 миллионов евро. «Милан», в свою очередь, пытается убедить парижан на аренду с опцией или обязательным выкупом.

Также известно, что миланцы активно интересуются такими игроками, как Тринкау, Угарте, Гюльманд, Узун, Антонио Сильва. Кроме того, отмечается, что летом клуб покинут Рафаэль Леау и Лука Модрич. Будущее Рабьо, Фофана, Маньяна, Лофтус-Чика остается неопределенным.