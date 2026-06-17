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Чемпионат мира
17 июня 2026, 11:55 | Обновлено 17 июня 2026, 12:13
418
4

ФОТО. Роналду, ты – следующий. Чем Криштиану ответит Месси, Мбаппе, Холанду

От Роналду ждут феерии

17 июня 2026, 11:55 | Обновлено 17 июня 2026, 12:13
418
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ФОТО. Роналду, ты – следующий. Чем Криштиану ответит Месси, Мбаппе, Холанду
Getty Images/Global Images Ukraine
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Последние матчи на чемпионате мира позволили ярко показать себя лучшим форвардам современности: Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд оформили по дублю, а Лионель Месси сделал хет-трик.

В соцсетях и в различных экспертных передачах надали задаваться вопросом: а чем ответит Криштиану Роналду в своем первом матче на турнире?

Уже сегодня вечером бомбардир сборной Португалии должен выйти на поле в матче против ДР Конго. От Криштиану как всегда ждут максимально яркого выступления.

Его конкуренты уже себя показали.

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Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Лионель Месси
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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А що покаже також сьогодні Гаррі?
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Конго-солодка булочка,як для портів і Рона ,якщо ще не просів в Еміратах -Катарах.Ранішє улюбленні суперника для підвищення рекордів і власного егоїстичного випендрьожа
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Жодного не заб'є, чемпіонат саудів дає про себе знати
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