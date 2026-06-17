ФОТО. Роналду, ты – следующий. Чем Криштиану ответит Месси, Мбаппе, Холанду

Последние матчи на чемпионате мира позволили ярко показать себя лучшим форвардам современности: Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд оформили по дублю, а Лионель Месси сделал хет-трик.

В соцсетях и в различных экспертных передачах надали задаваться вопросом: а чем ответит Криштиану Роналду в своем первом матче на турнире?

Уже сегодня вечером бомбардир сборной Португалии должен выйти на поле в матче против ДР Конго. От Криштиану как всегда ждут максимально яркого выступления.

Его конкуренты уже себя показали.