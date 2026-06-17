Аргентина стала первой сборной КОНМЕБОЛ, одержавшей победу на ЧМ-2026

Сборная Аргентины стала первой командой КОНМЕБОЛ, одержавшей победу на чемпионате мира 2026 года.

Это произошло в матче первого тура против сборной Алжира (3:0).

Благодаря победам Франции, Норвегии и Австрии общее количество побед сборных УЕФА возросло до 6.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 17 июня)

Bilan par confédération à la #WC2026 :



UEFA : 6 victoires, 5 nuls et 2 défaites

CONMEBOL : 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites

CAF : 1 victoire, 3 nuls, 4 défaites

CONCACAF : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites

AFC : 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites

OFC : 0 victoire, 1 nul, 0 défaite