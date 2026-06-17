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Чемпионат мира
17 июня 2026, 10:29 | Обновлено 17 июня 2026, 10:33
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Аргентина стала первой сборной КОНМЕБОЛ, одержавшей победу на ЧМ-2026

На счету сборных УЕФА уже 6 побед на турнире

17 июня 2026, 10:29 | Обновлено 17 июня 2026, 10:33
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Аргентина стала первой сборной КОНМЕБОЛ, одержавшей победу на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины
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Сборная Аргентины стала первой командой КОНМЕБОЛ, одержавшей победу на чемпионате мира 2026 года.

Это произошло в матче первого тура против сборной Алжира (3:0).

Благодаря победам Франции, Норвегии и Австрии общее количество побед сборных УЕФА возросло до 6.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 17 июня)

  • 6 – УЕФА (Шотландия, Германия, Швеция, Франция, Норвегия, Австрия)
  • 2 – АФК (Южная Корея, Австралия)
  • 2 – КОНКАКАФ (Мексика, США)
  • 1 – КАФ (Кот-д'Ивуар)
  • 1 – КОНМЕБОЛ (Аргентина)
  • 0 – ОФК
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сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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