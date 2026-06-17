Аргентина стала первой сборной КОНМЕБОЛ, одержавшей победу на ЧМ-2026
На счету сборных УЕФА уже 6 побед на турнире
Сборная Аргентины стала первой командой КОНМЕБОЛ, одержавшей победу на чемпионате мира 2026 года.
Это произошло в матче первого тура против сборной Алжира (3:0).
Благодаря победам Франции, Норвегии и Австрии общее количество побед сборных УЕФА возросло до 6.
Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 17 июня)
- 6 – УЕФА (Шотландия, Германия, Швеция, Франция, Норвегия, Австрия)
- 2 – АФК (Южная Корея, Австралия)
- 2 – КОНКАКАФ (Мексика, США)
- 1 – КАФ (Кот-д'Ивуар)
- 1 – КОНМЕБОЛ (Аргентина)
- 0 – ОФК
Bilan par confédération à la #WC2026 :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 17, 2026
UEFA : 6 victoires, 5 nuls et 2 défaites
CONMEBOL : 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites
CAF : 1 victoire, 3 nuls, 4 défaites
CONCACAF : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites
AFC : 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites
OFC : 0 victoire, 1 nul, 0 défaite
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михавка в «Бенфике» не будет
Украинский вингер может перебраться из «Жироны» в «Барселону»