Далеко не первый. Месси – четвертый аргентинец с хет-триком на ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче чемпионата мира против Алжира и стал четвертым аргентинцем, кто забил гола в одной встрече ЧМ.

Ранее это делали Гильермо Стабиле на ЧМ-1930, Габриэль Батистута дважды – на ЧМ-1994 и ЧМ-1998, а также Гонсало Игуаин на чемпионате мира в 2010 году.

Однако у Месси теперь достаточно времени, чтобы стать первым аргентинцем с двумя хет-триками на одном турнире.

Лионель с 16 голами в истории на ЧМ делит первое место в списке лучших бомбардиров с Мирославом Клозе.