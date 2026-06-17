Чемпионат мира17 июня 2026, 11:45 | Обновлено 17 июня 2026, 12:13
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Далеко не первый. Месси – четвертый аргентинец с хет-триком на ЧМ
Последний раз это было на ЧМ-2010
17 июня 2026, 11:45 | Обновлено 17 июня 2026, 12:13
483
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче чемпионата мира против Алжира и стал четвертым аргентинцем, кто забил гола в одной встрече ЧМ.
Ранее это делали Гильермо Стабиле на ЧМ-1930, Габриэль Батистута дважды – на ЧМ-1994 и ЧМ-1998, а также Гонсало Игуаин на чемпионате мира в 2010 году.
Однако у Месси теперь достаточно времени, чтобы стать первым аргентинцем с двумя хет-триками на одном турнире.
Лионель с 16 голами в истории на ЧМ делит первое место в списке лучших бомбардиров с Мирославом Клозе.
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