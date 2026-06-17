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  4. Далеко не первый. Месси – четвертый аргентинец с хет-триком на ЧМ
Чемпионат мира
17 июня 2026, 11:45 | Обновлено 17 июня 2026, 12:13
483
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Далеко не первый. Месси – четвертый аргентинец с хет-триком на ЧМ

Последний раз это было на ЧМ-2010

17 июня 2026, 11:45 | Обновлено 17 июня 2026, 12:13
483
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Далеко не первый. Месси – четвертый аргентинец с хет-триком на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче чемпионата мира против Алжира и стал четвертым аргентинцем, кто забил гола в одной встрече ЧМ.

Ранее это делали Гильермо Стабиле на ЧМ-1930, Габриэль Батистута дважды – на ЧМ-1994 и ЧМ-1998, а также Гонсало Игуаин на чемпионате мира в 2010 году.

Однако у Месси теперь достаточно времени, чтобы стать первым аргентинцем с двумя хет-триками на одном турнире.

Лионель с 16 голами в истории на ЧМ делит первое место в списке лучших бомбардиров с Мирославом Клозе.

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Иван Зинченко Источник: Squawka
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четвертий, як і динамо в УПЛ.
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