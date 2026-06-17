Вингер сборной Иордании Али Ольван стал лучшим игроком матча первого труа группового этапа чемпионата мира со сборной Австрии.

Поединок завершился победой команды Ральфа Рангника со счетом 3:1.

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Али Ольван отличился единственным мячом своей команды в матче. Для Иордании этот матч стал первым в истории чемпионатов мира.

Ольван занимает вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров с 28 результативными ударами. Лидером является Хамза Аль-Дардур – он оформил 29 мячей.

ФОТО. Назван лучший игрок матча группового этапа ЧМ Австрия – Иордания