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Чемпионат мира
17 июня 2026, 09:56 | Обновлено 17 июня 2026, 10:01
123
0

ФОТО. Назван лучший игрок матча группового этапа ЧМ Австрия – Иордания

Награду получил вингер номинальных хозяев Али Ольван

17 июня 2026, 09:56 | Обновлено 17 июня 2026, 10:01
123
0
ФОТО. Назван лучший игрок матча группового этапа ЧМ Австрия – Иордания
Getty Images/Global Images Ukraine. Али Ольван
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Вингер сборной Иордании Али Ольван стал лучшим игроком матча первого труа группового этапа чемпионата мира со сборной Австрии.

Поединок завершился победой команды Ральфа Рангника со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Али Ольван отличился единственным мячом своей команды в матче. Для Иордании этот матч стал первым в истории чемпионатов мира.

Ольван занимает вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров с 28 результативными ударами. Лидером является Хамза Аль-Дардур – он оформил 29 мячей.

ФОТО. Назван лучший игрок матча группового этапа ЧМ Австрия – Иордания

Getty Images/Global Images Ukraine. Али Ольван

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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