ФОТО. Назван лучший игрок матча группового этапа ЧМ Австрия – Иордания
Награду получил вингер номинальных хозяев Али Ольван
Вингер сборной Иордании Али Ольван стал лучшим игроком матча первого труа группового этапа чемпионата мира со сборной Австрии.
Поединок завершился победой команды Ральфа Рангника со счетом 3:1.
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Али Ольван отличился единственным мячом своей команды в матче. Для Иордании этот матч стал первым в истории чемпионатов мира.
Ольван занимает вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров с 28 результативными ударами. Лидером является Хамза Аль-Дардур – он оформил 29 мячей.
ФОТО. Назван лучший игрок матча группового этапа ЧМ Австрия – Иордания
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