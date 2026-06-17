Таблица ЧМ-2026. Месси хет-триком вывел Аргентину на 1-е место группы J
Аргентинцы разгромили Алжир со счетом 3:0, Австрия переиграла Иорданию 3:1
17 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи первого тура группы J.
Сборная Аргентины рагромила команду Алжира со счетом 3:0 – хет-трик оформил легендарный Лионель Месси.
Во втором поединке квартета Австрии удалось справиться с Иорданией – 3:1. Победу австрийской сборной принесли Романо Шмид, Язан Або Алараб (автогол) и Марко Арнаутович (пенальти).
После первого тура у Аргентины и Австрии по три набранных очка. Аргентинцы идут на первой позиции благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.
- Турнирное положение в группе J после первого тура: Аргентина (3), Австрия (3), Иордания (0), Алжир (0)
Матчи второго тура в группе J пройдут 22–23 июня. Аргента сыграет с Австрией (20:00), а Алжир проведет матч с Иорданией (06:00).
В 1/16 финала выйдут две лучшие команды каждой группы. Еще один шанс останется у сборной, которая займет третье место, – нужно попасть в число 8 лучших среди всех 12 команд, ставших третьими.
Чемпионат мира 2026. Группа J
Первый тур. 17 июня
- Аргентина – Алжир – 3:0
Голы: Месси, 17, 60, 76
- Австрия – Иордания – 3:1
Голы: Шмид, 21, Або Алараб, 76 (автогол), Арнаутович, 90+12 (пен.)
Группа J
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|3
|2
|Австрия
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|3
|3
|Иордания
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|0
|4
|Алжир
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|0
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