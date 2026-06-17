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Чемпионат мира
17 июня 2026, 09:35 | Обновлено 17 июня 2026, 09:39
414
0

Таблица ЧМ-2026. Месси хет-триком вывел Аргентину на 1-е место группы J

Аргентинцы разгромили Алжир со счетом 3:0, Австрия переиграла Иорданию 3:1

17 июня 2026, 09:35 | Обновлено 17 июня 2026, 09:39
414
0
Таблица ЧМ-2026. Месси хет-триком вывел Аргентину на 1-е место группы J
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи первого тура группы J.

Сборная Аргентины рагромила команду Алжира со счетом 3:0 – хет-трик оформил легендарный Лионель Месси.

Во втором поединке квартета Австрии удалось справиться с Иорданией – 3:1. Победу австрийской сборной принесли Романо Шмид, Язан Або Алараб (автогол) и Марко Арнаутович (пенальти).

После первого тура у Аргентины и Австрии по три набранных очка. Аргентинцы идут на первой позиции благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

  • Турнирное положение в группе J после первого тура: Аргентина (3), Австрия (3), Иордания (0), Алжир (0)

Матчи второго тура в группе J пройдут 22–23 июня. Аргента сыграет с Австрией (20:00), а Алжир проведет матч с Иорданией (06:00).

В 1/16 финала выйдут две лучшие команды каждой группы. Еще один шанс останется у сборной, которая займет третье место, – нужно попасть в число 8 лучших среди всех 12 команд, ставших третьими.

Чемпионат мира 2026. Группа J

Первый тур. 17 июня

  • Аргентина – Алжир – 3:0

Голы: Месси, 17, 60, 76

  • Австрия – Иордания – 3:1

Голы: Шмид, 21, Або Алараб, 76 (автогол), Арнаутович, 90+12 (пен.)

Группа J

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 1 1 0 0 3 - 0 22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 3
2 Австрия 1 1 0 0 3 - 1 22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 3
3 Иордания 1 0 0 1 1 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 0
4 Алжир 1 0 0 1 0 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 0
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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