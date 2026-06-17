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  4. Месси стал автором 55-го хет-трика в истории чемпионатов мира
Чемпионат мира
17 июня 2026, 08:05 |
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Месси стал автором 55-го хет-трика в истории чемпионатов мира

Вспомним всех игроков, забивавших 3 и более голов в одном матче ЧМ

17 июня 2026, 08:05 |
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Месси стал автором 55-го хет-трика в истории чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Аргентинский нападающий Лионель Месси забил 55-й хет-трик в истории чемпионатов мира.

Это произошло в матче с Алжиром (3:0), который его команда выиграла.

Месси стал 4-м аргентинцем, кому удалось добиться такого достижения.

Все хет-трики в истории чемпионатов мира (55)

  • Лионель Месси (Аргентина), против Алжира
  • Килиан Мбаппе (Франция), против Аргентины, 2022
  • Гонсалу Рамуш (Португалия), против Швейцарии, 2022
  • Гарри Кейн (Англия), против Панамы, 2018
  • Криштиану Роналду (Португалия), против Испании, 2018
  • Джердан Шачири (Швейцария), против Гондураса, 2014
  • Томас Мюллер (Германия), против Португалии, 2014
  • Гонсало Игуаин (Аргентина), против Южной Кореи, 2010
  • Паулета (Португалия), против Польши, 2002
  • Мирослав Клозе (Германия), против Саудовской Аравии, 2002
  • Габриэль Батистута (Аргентина), против Ямайки, 1998
  • Олег Саленко (Россия), против Камеруна, 5 голов, 1994
  • Габриэль Батистута (Аргентина), против Греции, 1994
  • Томаш Скугравый (Чехословакия), против Коста-Рики, 1990
  • Мичел (Испания), против Южной Кореи, 1990
  • Эмилио Бутрагеньо (Испания), против Дании, 4 гола, 1986
  • Игорь Беланов (СССР), против Бельгии, 1986
  • Гарри Линекер (Англия), против Польши, 1986
  • Пребен Элькьяер-Ларсен (Дания), против Уругвая, 1986
  • Паоло Росси (Италия), против Бразилии, 1982
  • Збигнев Бонек (Польша), против Бельгии, 1982
  • Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ), против Чили, 1982
  • Ласло Кишш (Венгрия), против Сальвадора, 1982
  • Теофило Кубильяс (Перу), против Ирана, 1978
  • Роб Ренсенбринк (Нидерланды), против Ирана, 1978
  • Анджей Шармах (Польша), против Гаити, 1974
  • Душан Баевич (Югославия), против Заира, 1974
  • Герд Мюллер (ФРГ), против Перу, 1970
  • Герд Мюллер (ФРГ), против Болгарии, 1970
  • Джефф Херст (Англия), против ФРГ, 1966
  • Эусебиу (Португалия), против Северной Кореи, 4 гола, 1966
  • Флориан Альберт (Венгрия), против Болгарии, 1962
  • Жюст Фонтен (Франция), против ФРГ, 4 гола, 1958
  • Пеле (Бразилия), против Франции, 1958
  • Жюст Фонтен (Франция), против Парагвая, 1958
  • Йозеф Гюги (Швейцария), против Австрии, 1954
  • Теодор Вагнер (Австрия), против Швейцарии, 1954
  • Макс Морлок (ФРГ), против Турции, 1954
  • Шандор Кочиш (Венгрия), против ФРГ, 4 гола, 1954
  • Бухран Саргин (Турция), против Южной Кореи, 1954
  • Карлос Борхес (Уругвай), против Шотландии, 1954
  • Эрих Пробст (Австрия), против Чехословакии, 1954
  • Шандор Кочиш (Венгрия), против Южной Кореи, 1954
  • Адемир (Бразилия), против Швеции, 4 гола, 1950
  • Оскар Мигес (Уругвай), против Боливии, 1950
  • Гарри Андерссон (Швеция), против Кубы, 1938
  • Густав Веттерстрём (Швеция), против Кубы, 1938
  • Леонидас (Бразилия) против Польши, 1938
  • Эрнест Вилимовский (Польша) против Бразилии, 4 гола, 1938
  • Олдржих Неедлый (Чехословакия), против Германии, 1934
  • Эдмунд Конен (Германия), против Бельгии, 1934
  • Анджело Скьявио (Италия), против США, 1934
  • Педро Сеа (Уругвай), против Югославии, 1930
  • Гильермо Стабиле (Аргентина), против Мексики, 1930
  • Берт Петноуд (США), против Парагвая, 1930

Хет-трики по национальным сборным

  • 7 – Германия
  • 5 – Аргентина
  • 4 – Венгрия, Португалия
  • 3 – Англия, Бразилия, Польша, Уругвай, Франция
  • 2 – Австрия, Испания, Италия, Чехословакия, Швейцария, Швеция
  • 1 – Дания, Нидерланды, Перу, Россия, СССР, США, Турция, Югославия
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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