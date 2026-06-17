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Чемпионат мира
17 июня 2026, 06:35 | Обновлено 17 июня 2026, 06:38
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0

ФОТО. Кто-то сомневался? ЧМ-26: назван лучший игрок матча Аргентина – Алжир

Лионель Месси оформил хет-трик и получил заслуженную индивидуальную награду

17 июня 2026, 06:35 | Обновлено 17 июня 2026, 06:38
370
0
ФОТО. Кто-то сомневался? ЧМ-26: назван лучший игрок матча Аргентина – Алжир
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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38-летний форвард Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1-го тура группы J чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Алжира.

Месси оформил хет-трик в ворота алжирской команды, забив на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Благодаря трем голам Лео аргентинцы одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения поединка фанаты по всему миру путем голосования выбрали Лео MVP поединка – легендарный аргентинец забрал абсолютно заслуженную награду.

У Месси теперь 16 голов на мундиалях. Он делит первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ вместе с Мирославом Клозе.

В одном квартете сборные Аргентины и Алжира выступают вместе с Австрией и Иорданией.

ЧС-2026. Група J

Перший тур. 17 червня

Аргентина – Алжир – 3:0

Голи: Мессі, 17, 60, 76

ФОТО. Кто-то сомневался? ЧМ-26: назван лучший игрок матча Аргентина – Алжир

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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