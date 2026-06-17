ФОТО. Кто-то сомневался? ЧМ-26: назван лучший игрок матча Аргентина – Алжир
Лионель Месси оформил хет-трик и получил заслуженную индивидуальную награду
38-летний форвард Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1-го тура группы J чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Алжира.
Месси оформил хет-трик в ворота алжирской команды, забив на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Благодаря трем голам Лео аргентинцы одержали разгромную победу со счетом 3:0.
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После завершения поединка фанаты по всему миру путем голосования выбрали Лео MVP поединка – легендарный аргентинец забрал абсолютно заслуженную награду.
У Месси теперь 16 голов на мундиалях. Он делит первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ вместе с Мирославом Клозе.
В одном квартете сборные Аргентины и Алжира выступают вместе с Австрией и Иорданией.
ЧС-2026. Група J
Перший тур. 17 червня
Аргентина – Алжир – 3:0
Голи: Мессі, 17, 60, 76
ФОТО. Кто-то сомневался? ЧМ-26: назван лучший игрок матча Аргентина – Алжир
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