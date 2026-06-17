Эдуар МЕНДИ: «Первая игра уже позади»

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди прокомментировал поражение от сборной Франции (1:3) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026:

«Нам не удалось реализовать наш игровой план. Мы знали, что во втором тайме нам нужно повысить уровень игры и быть более точными в атаке. У нас это получалось лишь время от времени, тогда как против таких команд нужно быть скрупулёзными и не оставлять ничего на волю случая, ведь ты имеешь дело с чистым талантом. Первый матч уже позади, мы должны извлечь из него уроки и сосредоточиться на Норвегии».

Несмотря на 3 пропущенных гола, Менди в матче с Францией совершил 5 сейвов.