Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдуар МЕНДИ: «Первая игра уже позади»
Чемпионат мира
17 июня 2026, 03:55 |
12
0

Эдуар МЕНДИ: «Первая игра уже позади»

Вратарь сборной Сенегала прокомментировал поражение от Франции

17 июня 2026, 03:55 |
12
0
Эдуар МЕНДИ: «Первая игра уже позади»
ФИФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди прокомментировал поражение от сборной Франции (1:3) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026:

«Нам не удалось реализовать наш игровой план. Мы знали, что во втором тайме нам нужно повысить уровень игры и быть более точными в атаке. У нас это получалось лишь время от времени, тогда как против таких команд нужно быть скрупулёзными и не оставлять ничего на волю случая, ведь ты имеешь дело с чистым талантом. Первый матч уже позади, мы должны извлечь из него уроки и сосредоточиться на Норвегии».

Несмотря на 3 пропущенных гола, Менди в матче с Францией совершил 5 сейвов.

По теме:
ВИДЕО. Мог ли спасти Зидан? Как Месси забил Алжиру и вывел Аргентину вперед
Тренер сборной Египта: «Нам должны были дать пенальти»
ФОТО. Офсайд у Месси. За 8 минут матча Аргентина – Алжир отменили 2 гола
сборная Франции по футболу сборная Сенегала по футболу ЧМ-2026 по футболу Эдуар Менди
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 16 июня 2026, 10:14 0
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон

Футболист вернется в Грецию

Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 16 июня 2026, 20:30 7
Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Встреча первого тура группы I состоится 16 июня на стадионе Метлайф Стэдиум (22:00)

ФОТО. От ЧМ-1994 до ЧМ-2026. Невероятная семейная история Холандов
Футбол | 17.06.2026, 03:47
ФОТО. От ЧМ-1994 до ЧМ-2026. Невероятная семейная история Холандов
ФОТО. От ЧМ-1994 до ЧМ-2026. Невероятная семейная история Холандов
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 16.06.2026, 10:10
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 16.06.2026, 04:44
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 64
Футбол
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 19
Футбол
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
15.06.2026, 06:15
Авто/мото
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 7
Футбол
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
15.06.2026, 08:59 10
Бокс
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
16.06.2026, 09:42 2
Футбол
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
16.06.2026, 18:10 194
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем