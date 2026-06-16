В Милане объяснили назначение Аморима
Джерри Кардинале прокомментировал выбор нового главного тренера команды
Один из владельцев итальянского «Милана» Джерри Кардинале прокомментировал назначение португальского специалиста Рубена Аморима на должность главного тренера первой команды клуба:
«Мы следили за Рубеном на протяжении многих лет, и его работа в «Спортинге» производит чрезвычайно сильное впечатление и соответствует тому стилю игры, к которому мы стремимся. Он – один из самых подготовленных и инновационных тренеров нового европейского поколения: молодой, амбициозный, с современной футбольной философией, характеризующейся доминированием в игре благодаря владению мячом, современной системой прессинга и четким тактическим подходом.
Рубен верит в атакующий футбол с высоким прессингом и быстрыми переходами, обеспечивающими большую результативность. Его философия идеально соответствует нашему видению, а его лидерские качества и опыт в развитии игроков особенно привлекли наше внимание. Мы верим в Рубена и рады приветствовать его в клубе».
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