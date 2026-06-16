В Милане объяснили назначение Аморима

Один из владельцев итальянского «Милана» Джерри Кардинале прокомментировал назначение португальского специалиста Рубена Аморима на должность главного тренера первой команды клуба:

«Мы следили за Рубеном на протяжении многих лет, и его работа в «Спортинге» производит чрезвычайно сильное впечатление и соответствует тому стилю игры, к которому мы стремимся. Он – один из самых подготовленных и инновационных тренеров нового европейского поколения: молодой, амбициозный, с современной футбольной философией, характеризующейся доминированием в игре благодаря владению мячом, современной системой прессинга и четким тактическим подходом.

Рубен верит в атакующий футбол с высоким прессингом и быстрыми переходами, обеспечивающими большую результативность. Его философия идеально соответствует нашему видению, а его лидерские качества и опыт в развитии игроков особенно привлекли наше внимание. Мы верим в Рубена и рады приветствовать его в клубе».