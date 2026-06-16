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16 июня 2026, 19:11 |
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Карабах выставил на трансфер воспитанника Шахтера

Алексей Кащук может искать себе новую команду

16 июня 2026, 19:11 |
467
0
Карабах выставил на трансфер воспитанника Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук
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Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» готовится расстаться с одним из легионеров.

Агдамцы вскоре могут попрощаться с украинским вингером Алексеем Кащуком. Клуб согласен отпустить его, если поступит предложение, которое устроит «Карабах». У Кащука действующий контракт с «Карабахом» до конца следующего сезона.

25-летний футболист, оцениваемый в 1,8 млн евро, забил 12 мячей и отдал столько же голевых передач в 72 поединках за «Карабах» с сентября 2024 года. Он также играл в «Шахтере», «Мариуполе» и «Сабахе».

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Карабах Агдам Алексей Кащук чемпионат Азербайджана по футболу
Руслан Полищук Источник: Azerisport.com
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