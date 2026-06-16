Карабах выставил на трансфер воспитанника Шахтера

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» готовится расстаться с одним из легионеров.

Агдамцы вскоре могут попрощаться с украинским вингером Алексеем Кащуком. Клуб согласен отпустить его, если поступит предложение, которое устроит «Карабах». У Кащука действующий контракт с «Карабахом» до конца следующего сезона.

25-летний футболист, оцениваемый в 1,8 млн евро, забил 12 мячей и отдал столько же голевых передач в 72 поединках за «Карабах» с сентября 2024 года. Он также играл в «Шахтере», «Мариуполе» и «Сабахе».