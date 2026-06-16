Подготовка к Евро. Домчак, Дигтярь, Попов – в заявке сборной Украины U-19

Сборная Украины U-19 перед стартом чемпионата Европы отправилась на решающий подготовительный сбор. По итогам сбора наставник Дмитрий Михайленко объявит окончательную заявку на юношеский Евро.

Чемпионат Европы пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. На групповом этапе Украина U-19 сыграет против Хорватии, Италии и Сербии.

Вратари: Назар Домчак («Славия» Прага, Чехия), Денис Марченко («Оболонь» Киев), Назар Макаренко («Александрия»).

Защитники: Никита Калюжный, Михаил Решетников, Ярослав Милокост, Дмитрий Стрельчук (все – «Шахтер» Донецк), Кирилл Дигтярь, Егор Шерстюк (оба – «Металлист» Харьков), Даниил Малов («Олимпия» Любляна, Словения), Юрий Кокодиняк («Карпат»), Костянтин Губенко («Динамо» Киев.

Полузащитники: Александр Сорока («Гент», Бельгия), Богдан Оличенко («Бавария» Мюнхен, Германия), Константинос Плиш («Олимпиакос» Пирей, Греция), Павел Люсин («Динамо» Киев), Артур Ухань («Татран» Прешов, Словакия), Сергей Игнатков (ФК «Сараево», Босния и Герцеговина), Александр Фещенко («Оболонь» Киев), Патрик Сикут «Питерборо», Англия).

Нападающие: Богдан Попов (Эмполи, Италия), Дмитрий Богданов (Унион Берлин, Германия), Александр Каменский (Кривбасс Кривой Рог).