Больше всего результативных действий на ЧМ-2026 совершили игроки Ливерпуля

Игроки Ливерпуля отметились уже 8 результативными действиями на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 16 июня), что является лучшим показателем среди всех клубов, чьи футболисты представлены на этом мировом первенстве.

В активе игроков «красных» 2 гола и 6 ассистистов.

Игроки Ливерпуля, отличившиеся результативными действиями на чемпионате мира 2026 года

Александер Исак (Швеция) – 1+2

Вирджил ван Дейк (Нидерланды) – 1+0

Райан Гравенберх (Нидерланды) – 0+2

Флориан Вирц (Германия) – 0+1

Мохамед Салах (Египет) – 0+1

Клубы, игроки которых совершили наибольшее количество результативных действий на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 16 июня)

8 (2+6) – Ливерпуль

4 (3+1) – Арсенал

3 (1+2) – Бавария

3 (1+2) – Штутгарт