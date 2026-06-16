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Чемпионат мира
16 июня 2026, 14:54 |
238
0

Больше всего результативных действий на ЧМ-2026 совершили игроки Ливерпуля

По состоянию на 16 июня в активе футболистов «красных» 8 голевых действий

16 июня 2026, 14:54 |
238
0
Больше всего результативных действий на ЧМ-2026 совершили игроки Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак
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Игроки Ливерпуля отметились уже 8 результативными действиями на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 16 июня), что является лучшим показателем среди всех клубов, чьи футболисты представлены на этом мировом первенстве.

В активе игроков «красных» 2 гола и 6 ассистистов.

Игроки Ливерпуля, отличившиеся результативными действиями на чемпионате мира 2026 года

  • Александер Исак (Швеция) – 1+2
  • Вирджил ван Дейк (Нидерланды) – 1+0
  • Райан Гравенберх (Нидерланды) – 0+2
  • Флориан Вирц (Германия) – 0+1
  • Мохамед Салах (Египет) – 0+1

Клубы, игроки которых совершили наибольшее количество результативных действий на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 16 июня)

  • 8 (2+6) – Ливерпуль
  • 4 (3+1) – Арсенал
  • 3 (1+2) – Бавария
  • 3 (1+2) – Штутгарт
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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