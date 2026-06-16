Больше всего результативных действий на ЧМ-2026 совершили игроки Ливерпуля
По состоянию на 16 июня в активе футболистов «красных» 8 голевых действий
Игроки Ливерпуля отметились уже 8 результативными действиями на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 16 июня), что является лучшим показателем среди всех клубов, чьи футболисты представлены на этом мировом первенстве.
В активе игроков «красных» 2 гола и 6 ассистистов.
Игроки Ливерпуля, отличившиеся результативными действиями на чемпионате мира 2026 года
- Александер Исак (Швеция) – 1+2
- Вирджил ван Дейк (Нидерланды) – 1+0
- Райан Гравенберх (Нидерланды) – 0+2
- Флориан Вирц (Германия) – 0+1
- Мохамед Салах (Египет) – 0+1
Клубы, игроки которых совершили наибольшее количество результативных действий на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 16 июня)
- 8 (2+6) – Ливерпуль
- 4 (3+1) – Арсенал
- 3 (1+2) – Бавария
- 3 (1+2) – Штутгарт
8 - Liverpool players have scored two and assisted six goals at the FIFA World Cup 2026, twice as many as any other side.— OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026
Global. pic.twitter.com/CGiEL88QJf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Федерация футбола Туниса назначила Эрве Ренара вместо Сабри Лямуши
Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!