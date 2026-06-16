Аргентина – Алжир. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира

На ЧМ-2022 сборная Аргентины стала чемпионом, позволив Лионелю Месси впервые получить «золото» мирового первенства. Спустя четыре года на турнире в США, Мексике и Канаде «бело-голубые» попробуют сделать то, что никому не удавалось с уже весьма далекого 1962 года – отстоять титул чемпиона мира и подтвердить статус лучшей команды планеты.

Первым соперником аргентинцев на ЧМ-2026 станет сборная Алжира. Вообще как южноамериканцы, так и африканцы весьма легко прошли отборочный цикл на мундиаль. Команда Месси стала первой в единой группе квалификации в зоне КОНМЕБОЛ, а вот Алжир без проблем выиграл отборочную группу G в зоне КАФ, где аж на семь очков опередил ближайших преследователей Уганду и Мозамбик (про де-факто статистов в лице Гвинеи, Ботсваны и Сомали даже вспоминать нет смысла).

Непосредственно перед стартом на ЧМ-2026 и Аргентина, и Алжир успели провести по два товарищеских матча. В самом начале июня обе команды завершили свои спарринги уверенными победами. Аргентинцы оказались сильнее Гондураса (2:0) и Исландии (3:0), а вот Алжир удивил многих победой над Нидерландами (1:0) и подтвердил свой статус фаворита в поединке с Боливией (4:0).

Из интересного в аспекте персоналий стоит выделять, что за Аргентину шанс сыграть свой 200-й матч на международном уровне может получить Лионель Месси, а вот капитаном и лидером раздевалки алжирцев все еще остается 35-летний ветеран Рияд Марез, который прекрасно известен почитателям европейского футбола по играм за «Лестер» и «Манчестер Сити». Ныне оба уже играют за пределами Старого континента – Месси в США за «Интер Майами», а Марез в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли». И с высокой долей вероятности, практически стопроцентной, нынешнее мировое первенство станет для обоих последним в карьере турниром такого масштаба, поэтому мотивация у звездных ветеранов будет на высшем уровне.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Впрочем, прямо сейчас Аргентина уже не выглядит настолько зависимой от фактора Месси, как на ЧМ-2022. Фанаты «бело-голубых» понимают, что в отборе на мундиаль их любимцы выглядели очень уверенно и в матчах, где Лионель участия не принимал. Более того, на руку Аргентине играет фактор Лионеля Скалони, который вот уже почти восемь лет как занимает пост главного тренера команды и успел сделать очень многое, чтобы футбол аргентинцев был максимально похож на то, что наставник хочет видеть и требует.

Аргентина – большой фаворит предстоящего матча. Однако Алжир – это очень неудобная команда в аспекте прогнозов как раз в поединках против фаворитов. Некоторые авторитетные эксперты даже сравнивают алжирцев с марокканцами – одной из лучших сборных всего африканского континента прямо сейчас.

Скорее всего, Аргентина будет владеть преимуществом и контролировать мяч, а Алжир устроит ставка на быстрые контратаки через зоны флангов или посредством длинных забросов мяча за спины центральным защитникам. И в этом африканцы вполне способны преуспеть. В том же спарринге против Нидерландов единственный мяч случился как раз после сольного флангового прохода Аниса Хадж-Мусса.

Кроме того, несколько смущает фактор уже практически традиционно не самых удачных стартов Аргентины на мировых первенствах. В 2018-м «бело-голубые» в первом своем матче на мировом первенстве сыграли вничью с Исландией (1:1), а в 2022-м и вовсе проиграли Саудовской Аравии (1:2). Да и товарищеские матчи накануне мундиаля аргентинцы старались проводить против команд существенно уступающих в классе, и многочисленные победы в этом плане могли добавить психологической уверенности в своих силах, но не должны вводить в заблуждение относительно всесильности и тотального могущества действующих чемпионов мира.

Поэтому для любителей рискнуть матч Аргентина – Алжир видится едва ли не идеальным шансом. И ставка на ничью выглядит довольно обоснованной.