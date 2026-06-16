Впервые с 1958 года на чемпионате мира зафиксировано 4 ничьи за один день

15–16 июня (по киевскому времени) на чемпионате мира 2026 года состоялось четыре матча.

Стартовали поединки в группах G и H. Во всех четырех играх были зафиксированы ничьи.

Чемпионат мира 2026. 15–16 июня

Испания – Кабо-Верде – 0:0

Бельгия – Египет – 1:1

Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

Иран – Новая Зеландия – 2:2

Впервые с 1958 года на мундиале четыре матча в один игровой день завершилось ничьей.

Правда, 68 лет назад (15 июня) на ЧМ, который проходил в Швеции, состоялось восемь матчей – т.е. только в половине игр была расписана мировая.

Чемпионат мира 1958. 15 июня

Швеция – Уэльс – 0:0

Англия – Австрия – 2:2

Бразилия – СССР – 2:0

Венгрия – Мексика – 4:0

Франция – Шотландия – 2:1

Парагвай – Югославия – 3:3

Германия – Северная Ирландия – 2:2

Чехословакия – Аргентина – 6:1

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