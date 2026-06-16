Чемпионат мира16 июня 2026, 10:32 | Обновлено 16 июня 2026, 10:36
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Впервые с 1958 года на чемпионате мира зафиксировано 4 ничьи за один день
Но тогда за один игровой день было проведено аж восемь поединков...
16 июня 2026, 10:32 | Обновлено 16 июня 2026, 10:36
185
0
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15–16 июня (по киевскому времени) на чемпионате мира 2026 года состоялось четыре матча.
Стартовали поединки в группах G и H. Во всех четырех играх были зафиксированы ничьи.
Чемпионат мира 2026. 15–16 июня
- Испания – Кабо-Верде – 0:0
- Бельгия – Египет – 1:1
- Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
- Иран – Новая Зеландия – 2:2
Впервые с 1958 года на мундиале четыре матча в один игровой день завершилось ничьей.
Правда, 68 лет назад (15 июня) на ЧМ, который проходил в Швеции, состоялось восемь матчей – т.е. только в половине игр была расписана мировая.
Чемпионат мира 1958. 15 июня
- Швеция – Уэльс – 0:0
- Англия – Австрия – 2:2
- Бразилия – СССР – 2:0
- Венгрия – Мексика – 4:0
- Франция – Шотландия – 2:1
- Парагвай – Югославия – 3:3
- Германия – Северная Ирландия – 2:2
- Чехословакия – Аргентина – 6:1
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