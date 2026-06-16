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Чемпионат мира
16 июня 2026, 10:32 | Обновлено 16 июня 2026, 10:36
185
0

Впервые с 1958 года на чемпионате мира зафиксировано 4 ничьи за один день

Но тогда за один игровой день было проведено аж восемь поединков...

16 июня 2026, 10:32 | Обновлено 16 июня 2026, 10:36
185
0
Впервые с 1958 года на чемпионате мира зафиксировано 4 ничьи за один день
Getty Images/Global Images Ukraine
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15–16 июня (по киевскому времени) на чемпионате мира 2026 года состоялось четыре матча.

Стартовали поединки в группах G и H. Во всех четырех играх были зафиксированы ничьи.

Чемпионат мира 2026. 15–16 июня

  • Испания – Кабо-Верде – 0:0
  • Бельгия – Египет – 1:1
  • Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
  • Иран – Новая Зеландия – 2:2

Впервые с 1958 года на мундиале четыре матча в один игровой день завершилось ничьей.

Правда, 68 лет назад (15 июня) на ЧМ, который проходил в Швеции, состоялось восемь матчей – т.е. только в половине игр была расписана мировая.

Чемпионат мира 1958. 15 июня

  • Швеция – Уэльс – 0:0
  • Англия – Австрия – 2:2
  • Бразилия – СССР – 2:0
  • Венгрия – Мексика – 4:0
  • Франция – Шотландия – 2:1
  • Парагвай – Югославия – 3:3
  • Германия – Северная Ирландия – 2:2
  • Чехословакия – Аргентина – 6:1

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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