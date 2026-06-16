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  4. Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 июня 2026, 09:50 |
239
0

Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Берлине

16 июня 2026, 09:50 |
239
0
Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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16 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде украинка выйдет на корт против «нейтральной» Анны Калинской (WTA 20). Встреча начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.

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Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 3:1 в пользу Элины.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Магдаленой Френх, либо с Евой Лис.

📺 Видеотрансляция

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Элина Свитолина Анна Калинская смотреть онлайн WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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