Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде украинка выйдет на корт против «нейтральной» Анны Калинской (WTA 20). Встреча начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.

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Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 3:1 в пользу Элины.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Магдаленой Френх, либо с Евой Лис.

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