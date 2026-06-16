Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине

16 июня, в первом круге теннисного турнира в Берлине, между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 8) и Анна Калинская (WTA 20).

Встреча начнется не ранее 16:30 по Киеву.

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Элина Свитолина

Украинская теннисистка проводит отличный сезон, она уже выиграла трофеи в Окленде и Риме, а на последнем Ролан Гаррос дошла до четвертьфинала, где уступила Марте Костюк.

Приписывать Свитолину к числу ветеранов точно пока рано, она уходила в декрет и сумела вернуться на прежний уровень. Спортсменка имеет яркую карьеру, но ей очень не хватает хотя бы одного выигранного мейджора, который она однозначно заслужила.

Сейчас спортсменка готовится к Уимблдону, который является главным событием травяного сезона. Свитолина в отличной форме, от нее можно ждать борьбы за титулы.

Анна Калинская

«Нейтралка» хоть и замыкает первую двадцатку, проводит посредственный сезон, на ее счету 17 побед при 11 поражениях. Лучший турнир этого года был Ролан Гаррос, она там дошла до четвертьфинала, где уступила в двух сетах главной сенсации слэма – польке Майе Хвалинской.

Калинскую сложно назвать специалистом по игре на траве, поэтому особого прорыва на предстоящем турнире не стоит ждать, к тому же ей сходу досталась топовая соперница. Спортсменка еще ни разу не брала трофеи WTA 250, в решающие моменты ей не хватает чемпионской выдержки.

Личные встречи

Спортсменки пересекались четыре раза, счет 3:1 в пользу украинской теннисистки. Все матчи ранее неизменно заканчивались в двух партиях. Стоит отметить, что ранее не было поединков на траве – три на харде и один на грунте.

Прогноз

Первая ракетка Украины справедливо котируется фаворитом предстоящей битвы, причем коэффициент на ее успех только падает. Калинская тоже теннисистка высокого уровня, но не так стабильна, как предстоящая соперница. Играют спортсменки из топ-20, так что стоит ждать увлекательной битвы.

Психологический перевес наверняка будет на стороне Свитолиной, которая ведет в очных противостояниях, ставлю на ее победу с форой -2,5 гейма за 1,64.