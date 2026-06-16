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  4. Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Прогноз на матч в Ноттингеме (отменен)
WTA
16 июня 2026, 14:01 | Обновлено 16 июня 2026, 15:59
1447
0

Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Прогноз на матч в Ноттингеме (отменен)

Поединок 1/16 финала начнется 16 июня ориентировочно в 14:30 по Киеву

16 июня 2026, 14:01 | Обновлено 16 июня 2026, 15:59
1447
0
Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Прогноз на матч в Ноттингеме (отменен)
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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16 июня свой матч первого круга теннисного турнира в Ноттингеме проведут Даяна Ястремская (WTA 50) и Лоис Буассон (WTA 154).

Начало встречи запланировано на 14:30 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Украинская спортсменка играет привычно нестабильно, хотя один турнир WTA 125 в Парме она выиграла. В прошлом сезоне в Ноттингеме теннисистка дошла до финала. Свои первые матчи на траве Ястремская провела в Хертогенбосе, где вылетела уже во втором круге, уступив опытной австралийке Айле Томлянович.

Делать прогнозы на матчи Даяны неблагодарное дело, она может показать феноменальную игру или просто отдать победу. В случае успеха в предстоящей битве, украинка выйдет на немку Татьяну Марию.

Лоис Буассон

Француженка громко о себе заявила в прошлом сезоне, который завершила на 36-й позиции. Сейчас Буассон потеряла 118 позиций в рейтинге, все из-за того, что не сумела защитить прошлогодний полуфинал Ролан Гаррос. Статистика пока не впечатляет, всего одна победа в семи противостояниях этого сезона.

Буассон классический грунтовой игрок, другие покрытия она избегает или же играет на них без особого успеха. Сейчас француженка не готова на 100%, причем сыграет на траве, на которой провела всего два матча за пять лет, проиграв обе встречи.

Личные встречи

Спортсменки пересекались всего раз, в прошлом году, на стадии полуфинала грунтового турнира в Гамбурге, тогда Буассон выиграла 6:1, 7:6, а потом и трофей взяла.

Прогноз

В этой встрече украинка большой фаворит. Ястремская действительно имеет больше шансов на победу, главное не переиграть саму себя. Я думаю, все закончиться в двух партиях, поэтому поставлю на успех украинки с форой -1,5 сета за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
16.06.2026 -
14:30
Лоис Буассон
Фора Ястремской по сетам (-1.5) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Лоис Буассон Даяна Ястремская прогнозы прогнозы на теннис WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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