Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Аргентина – Алжир
Действующие победители мундиаля стартуют на турнире в ночь на 17 июня в 04:00 по Киеву
17 июня сборные Аргентины и Алжира проведут матч первого тура группы J чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на арене Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити, Миссури. Встреча начнется в 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете аргентинцы и алжирцы сыграют вместе с командами Австрии и Иордании.
Ранее сборные Аргентины и Алжира играли друг с другом только один раз – победа аргентинцев.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Аргентина – Алжир
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа J
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Алжир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир
|0
|2
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир
|0
|3
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 07:00 Австрия - Иордания
|0
|4
|Иордания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 07:00 Австрия - Иордания
|0
|
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