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Чемпионат мира
16 июня 2026, 08:25 |
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Аргентина – Алжир

Действующие победители мундиаля стартуют на турнире в ночь на 17 июня в 04:00 по Киеву

16 июня 2026, 08:25 |
39
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Аргентина – Алжир
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17 июня сборные Аргентины и Алжира проведут матч первого тура группы J чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити, Миссури. Встреча начнется в 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете аргентинцы и алжирцы сыграют вместе с командами Австрии и Иордании.

Ранее сборные Аргентины и Алжира играли друг с другом только один раз – победа аргентинцев.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Аргентина – Алжир

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Аргентина – Алжир
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Трансляция матча В эфире

Группа J

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Алжир 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир 0
2 Аргентина 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир 0
3 Австрия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 07:00 Австрия - Иордания 0
4 Иордания 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 07:00 Австрия - Иордания 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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