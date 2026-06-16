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16 июня 2026, 07:54 |
51
0

Прогноз на матч ЧМ-2026: Ирак – Норвегия

Игра начнетс в 01:00 по Киеву в ночь на 17 июня

16 июня 2026, 07:54 |
51
0
Прогноз на матч ЧМ-2026: Ирак – Норвегия
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17 июня, в первом круге группового раунда ЧМ-2026 свой матч проведут представители группы I, Ирак – Норвегия. Матч начнется в 01:00 по киевскому времени.

Ирак

Сборная Ирака квалифицировалась на чемпионат мира второй раз, первая попытка была 40 лет назад, когда проиграли все встречи, забив всего один мяч. «Львы Месопотамии» буквально выстрадали свою путевку на турнир, они финишировали на третьем месте на третьем этапе квалификации, до прямой путевки не хватило одного балла. Далее в мини-турнире из трех команд отстали от Саудовской Аравии по дополнительным показателям, поэтому пришлось играть плей-офф с ОАЭ, который удалось пройти. Но и это еще не все, за право сыграть на ЧМ-2026 сразились с Боливией – 2:1, хотя показали оборонительный футбол.

Тренер здесь неплохой, австралиец Грэм Арнольд хорошо поработал со своей национальной сборной четыре года назад, которую вывел в 1/8 финала, где проиграл самой Аргентине в борьбе.

Звезд в составе нет, команда по ценнику третья с конца, Айман Хусейн главный бомбардир, от него будет исходить основная опасность. К Ираку относятся скептически, им пророчат последнее место в квартете.

Норвегия

От «викингов» можно ожидать сильного выступления, хоть они сыграют на турнире только в четвертый раз, их лучший результат 1/8 финала. Их главный козырь, один из лучших нападающих мира прямо сейчас, Эрлинг Холанд, он и забивает пачками, и результативные передачи научился отдавать.

Команда феноменально провела квалификацию, выиграв все восемь матчей с общей разницей 37:5. Норвежцы не пустили на турнир самих итальянцев, нанесли «скуадре адзуре» два сокрушительных поражения – 3:0 дома и 4:1 в гостях.

Состав здесь хороший, из звезд можно отметить и Эдегора, который может стать отличным дирижером. Неубедительно выглядит линия обороны, но Норвежцы заточены на атаку, им надо больше забить, чем пропустить.

Тренирует команду Столе Сольбаккен, его назначили еще в 2020 году, ему доверяли даже при слабых результатах, коуч полностью отблагодарил, он везет на турнир «золотое поколение».

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 11.00 для Ирака и 1.20 для Норвегии. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Соперники сыграют впервые в истории, в этом матче «викинги» котируются фаворитами, что выглядит логично, учитывая хотя бы стоимость составов. Почему-то вспоминается матч Швеция – Тунис, где у европейцев мощный состав, супернападающий, а вот о сопернике сложно что-то сказать. Я думаю, норвежцы могут поймать кураж в таком противостоянии или же Ирак «привезет» под давлением. Ставлю на успех европейской сборной с форой -1,5 гола за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Ирак
17 июня 2026 -
01:00
Норвегия
Фора Норвегии (-1.5) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ирак – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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