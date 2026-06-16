ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку

Во время чемпионата мира разгорелся скандал вокруг австралийского арбитра Шона Эванса, который работает в бригаде видеоассистентов арбитра (VAR).

Перед матчем между сборными Германии и Кюрасао (7:1) телекамеры зафиксировали жест, который некоторые зрители и эксперты интерпретировали как символ «White Power» («Белая сила»), ассоциирующийся с ультраправыми движениями.

Сеть Fare, занимающаяся борьбой с дискриминацией в футболе, заявила, что этот жест внешне напоминает символику, используемую представителями расистских группировок.

Однако после проверки ФИФА не выявила никаких нарушений дисциплинарного кодекса. Организация приняла во внимание объяснения самого арбитра.

Эванс категорически отверг любой скрытый смысл своих действий. По словам судьи, он не пытался передать какое-либо сообщение или поддержать какую-либо идеологию.

«Единственное объяснение, которое я могу дать, – это непроизвольный, подсознательный нервный тик. Я даже не осознавал, что делал этот жест. На других кадрах матча видно, что я повторял это движение много раз, когда держал ручку между пальцами», – заявил Эванс.

В итоге дисциплинарный комитет ФИФА закрыл дело и официально оправдал арбитра.