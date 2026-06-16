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  4. ФОТО. Это не красная? Судья пожалел игрока за жесткий фол на ЧМ-2026
Чемпионат мира
16 июня 2026, 02:44 | Обновлено 16 июня 2026, 02:45
314
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ФОТО. Это не красная? Судья пожалел игрока за жесткий фол на ЧМ-2026

Арбитр даже не воспользовался просмотром видеоповтора

16 июня 2026, 02:44 | Обновлено 16 июня 2026, 02:45
314
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ФОТО. Это не красная? Судья пожалел игрока за жесткий фол на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Агустин Каннобио
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Защитник сборной Саудовской Аравии Мотеб Аль-Харби избежал наказания за опасную игру в матче первого тура чемпионата мира 2026 года против Уругвая.

Мотеб на 56-й минуте потерял равновесие во время оборонительных действий, однако попытался остановить соперника лежа.

Игрок азиатской команды поднял ногу выше колена и зарядил шипами в бедро Агустина Каноббио.

Судья не обратил внимания на громкие крики Агустина, который демонстративно указывал на следы удара. К счастью для Аль-Харби, рефери не стал использовать видеоповтор и продолжил игру.

ФОТО. Это не красная? Судья пожалел игрока за жесткий фол на ЧМ-2026

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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