ФОТО. Это не красная? Судья пожалел игрока за жесткий фол на ЧМ-2026
Арбитр даже не воспользовался просмотром видеоповтора
Защитник сборной Саудовской Аравии Мотеб Аль-Харби избежал наказания за опасную игру в матче первого тура чемпионата мира 2026 года против Уругвая.
Мотеб на 56-й минуте потерял равновесие во время оборонительных действий, однако попытался остановить соперника лежа.
Игрок азиатской команды поднял ногу выше колена и зарядил шипами в бедро Агустина Каноббио.
Судья не обратил внимания на громкие крики Агустина, который демонстративно указывал на следы удара. К счастью для Аль-Харби, рефери не стал использовать видеоповтор и продолжил игру.
ФОТО. Это не красная? Судья пожалел игрока за жесткий фол на ЧМ-2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обладатель Кубка Украины начнет выступление с Q1, жеребьевка – 16 июня
Вторая лига потеряла одесский «Реал Фарму», «Чайку» из Киевской области и черновицкую «Буковину-2»