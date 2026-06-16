ФОТО. Это не красная? Судья пожалел игрока за жесткий фол на ЧМ-2026

Защитник сборной Саудовской Аравии Мотеб Аль-Харби избежал наказания за опасную игру в матче первого тура чемпионата мира 2026 года против Уругвая.

Мотеб на 56-й минуте потерял равновесие во время оборонительных действий, однако попытался остановить соперника лежа.

Игрок азиатской команды поднял ногу выше колена и зарядил шипами в бедро Агустина Каноббио.

Судья не обратил внимания на громкие крики Агустина, который демонстративно указывал на следы удара. К счастью для Аль-Харби, рефери не стал использовать видеоповтор и продолжил игру.

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