ОЯРСАБАЛЬ: «Соперник очень четко понимал, что собирается делать»

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал ничью со сборной Кабо-Верде (0:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Это был сложный матч, в котором соперник очень четко понимал, что собирается делать: располагать 10-11 игроков на расстоянии 5-10 метров от своей штрафной площадки. Мы это знали. Я думаю, что мы создали достаточно моментов, чтобы забить гол, но когда тебе не хватает этой точности, этой изящности, это сложно. Но мы должны демонстрировать спокойствие, уверенность в себе, смотреть на то, что нужно исправить – и я уверен, что есть вещи, которые нужно исправить – и двигаться вперед. Понятно, что мы хотели победить, хорошо начать. Это те моменты, когда нам нужно быть наиболее сплоченными».

В игре против Кабо-Верде Испания нанесла 27 ударов по воротам соперника, но не сумела ни один из них превратить в забитый мяч.