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Чемпионат мира
15 июня 2026, 22:34 |
139
0

ВОЗИНЬЯ: «Мы много работали ради этого»

Вратарь сборной Кабо-Верде прокомментировал ничью против Испании

15 июня 2026, 22:34 |
139
0
ВОЗИНЬЯ: «Мы много работали ради этого»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья прокомментировал ничью против сборной Испании (0:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026:

«Мы много работали ради этого. Мы знали, что играем против одной из лучших сборных мира, но мы также знаем свою силу. Мы много работали ради этого важного дня. Мы знали, что будет очень тяжело, но мы очень рады».

В игре против Кабо-Верде Испания нанесла 27 ударов по воротам соперника, но не сумела ни один из них превратить в забитый мяч. Сам Возинья совершил 7 сейвов и стал лучшим игроком встречи.

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Возинья сборная Испании по футболу сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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