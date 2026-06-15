Сыграет ли Ямаль? Стали известны составы на игру Испания – Кабо-Верде

15 июня в 19:00 по киевскому времени начнется матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 в группе Н, в котором сыграют сборный Испании и Кабо-Верде.

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

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Вместе с Испанией и Кабо-Верде в группе Н на чемпионате мира играют команды Уругвая и Саудовской Аравии.

Наставник Испании – Луис де ла Фуэнте. Сборную Кабо-Верде тренирует Бубиста.

Звездный вингер испанцев Ламин Ямаль попал в заявку на матч, но не начнет игру с первых минут, так как не успел полностью восстановиться от травмы.

Стали известны стартовые составы на матч Испания – Кабо-Верде:

Испания: Симон, Кукурелья, Ляпорт, Кубарси, Льоренте, Руис, Родри, Педри, Гави, Ферран, Оярсабаль

Кабо-Верде: Возинья, Сидни Лопес Кабраль, Дини, Пико, Морейра, Дуарте, Ленини, Жоване Кабраль, Монтейро, Мендес, Ливраменто