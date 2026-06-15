Сыграет ли Ямаль? Стали известны составы на игру Испания – Кабо-Верде
Матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 начнется в 19:00 по киевскому времени
15 июня в 19:00 по киевскому времени начнется матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 в группе Н, в котором сыграют сборный Испании и Кабо-Верде.
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Испанией и Кабо-Верде в группе Н на чемпионате мира играют команды Уругвая и Саудовской Аравии.
Наставник Испании – Луис де ла Фуэнте. Сборную Кабо-Верде тренирует Бубиста.
Звездный вингер испанцев Ламин Ямаль попал в заявку на матч, но не начнет игру с первых минут, так как не успел полностью восстановиться от травмы.
Стали известны стартовые составы на матч Испания – Кабо-Верде:
Испания: Симон, Кукурелья, Ляпорт, Кубарси, Льоренте, Руис, Родри, Педри, Гави, Ферран, Оярсабаль
Кабо-Верде: Возинья, Сидни Лопес Кабраль, Дини, Пико, Морейра, Дуарте, Ленини, Жоване Кабраль, Монтейро, Мендес, Ливраменто
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер попрощается с «Полесьем» и отправится заграницу
Поединок начнется 15 июня в 19:00 по Киеву