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Чемпионат мира
15 июня 2026, 17:28 | Обновлено 15 июня 2026, 17:38
1195
4

Четверти вместо таймов, реклама вместо питья. Что не так с новинкой ЧМ-2026

ФИФА уже серьезно критикуют, но пока непонятно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем

15 июня 2026, 17:28 | Обновлено 15 июня 2026, 17:38
1195
4 Comments
Четверти вместо таймов, реклама вместо питья. Что не так с новинкой ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чемпионат мира-2026, финальная часть которого в наши дни проходит в США, Мексике и Канаде, заслуженно называют самым высокотехнологичным мундиалем в истории. На турнире арбитры впервые имеют специальную закрепленную на гарнитуре камеру, позволяющую получать динамичную картинку и повторы зрителям; мяч оснащен специальным чипом, позволяющим отслеживать все касания и его передвижения по полю; полуавтоматическая система фиксации офсайдов работает практически в реальном времени; а бумажки и тренерская беготня при проведении замен уходят в прошлом, будучи вытесненными подачей запросов через планшеты.

Впрочем, есть на этом чемпионате мира и еще одна новинка для мундиалей, которая пока вызывает значительно больше критики и раздражения, нежели чего-то положительного. Из-за жаркого климата, присущего Мексике и южным районам США, Международная федерация футбола (ФИФА) санкционировала в середине каждого из таймов специальные перерывы – так называемые hydration break, или паузы для питья воды и восстановления сил футболистов. Они проводятся примерно на 22-й минуте каждого из таймов и растягиваются ориентировочно на три минуты каждая. Казалось бы, для летнего периода это вполне обоснованное и правильное нововведение, но на практике оказалось, что даже в США эта мера практически не получила ни малейшей поддержки у зрителей и экспертов.

Дело в том, что перерыв на питье стал обязательным для абсолютно всех матчей ЧМ-2026, вне зависимости от места их проведения и температуры воздуха. Например, во время поединка между сборными США и Парагвая в Лос-Анджелесе температура составляла 24 градуса по Цельсию, а влажность была равна 68%. Если это не идеальные условия для футбольного матча, то уж точно очень близкие к этому, однако две hydration break все равно были.

Чуть ранее экс-футболист сборной США Алекси Лалас (выступал за национальную команду с 1991 по 1998 годы, сыграв 96 матчей, в том числе четыре – на ЧМ-1994, который был домашним для американцев) во время просмотра матча-открытия мирового первенства между Мексикой и ЮАР пошутил в социальных сетях, написав следующий пост: «В конце первой четверти Мексика выигрывает у ЮАР со счетом 1:0». За это ряд пользователей обрушился с критикой на американца, что тот якобы не знает правил футбола, но для человека с почти сотней поединков на международном уровне, очевидно, речь об этом идти не может, а касается исключительно иронии и сарказма по поводу того, что новые правила ФИФА превратили футбол в воистину американский вид спорта, где четверти заменили традиционные для остального мира два тайма.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино также успел выразить свою озабоченность по поводу новшества с паузами на гидратацию: «Мне не нравятся эти перерывы; я допускаю их только в экстремальных погодных условиях».

Любопытно, что сам аргентинец еще до старта финальной части ЧМ-2026 научился ловко пользоваться паузами посреди таймов в своих интересах. В частности, 31 мая в товарищеском поединке против Сенегала (3:2) Почеттино прямо во время «питьевой паузы» устроил для своих подопечных экспресс-разбор поединка с применением ноутбука. Аргентинский специалист собрал вокруг себя футболистов и при активной помощи ассистента начал объяснять игрокам сборной США, что и как им нужно подправить в тактическом плане.

Не менее забавно то, что в официальных правилах ФИФА нет ни малейшего уточнения о том, разрешается ли использование ноутбуков и других технических устройств для демонстрации тактических кадров футболистам во время обязательных перерывов на гидратацию.

Паузы на водопой, особенно необоснованные с точки зрения климатических условий, в которых проходит поединок, вызывают негативные эмоции и у рядовых болельщиков. Все из-за того, что ушлые телевизионщики мгновенно превратили их в дополнительный слот для показа рекламы. Такие известные вещательные компании как Fox, DAZN и TVE, равно как и официальный транслятор ЧМ-2026 в Украине MEGOGO, заполняют эфир в период hydration break короткими рекламными блоками, четко понимая, что на это у них есть регламентированные три минуты.

В США уже даже возникли проблемы, связанные с этим, когда в матче-открытии проблема синхронизации между телевизионной трансляцией и возобновлением игры привела к тому, что американские зрители пропустили несколько секунд матча из-за рекламного блока. По данным ряда источников, ФИФА обговаривала этот момент с телетрансляторами еще до начала ЧМ-2026 и не была против того, что паузы на гидратацию будут использованы в качестве дополнительных интервалов для показа рекламы.

Впрочем, организаторам и телетрансляторам еще предстоит отработать этот нюанс до идеала, так как в ряде поединков, которые уже состоялись на ЧМ-2026, было заметно, как после hydration break футболисты обеих команд просто стоят на поле, ожидая окончания рекламных пауз в телеэфире.

Коснулись новшества и привычек болельщиков, которые пришли посмотреть футбол непосредственно с трибун стадионов. Если раньше большинство фанатов спешили посетить туалеты или дозаказать угощения и напитки во время традиционного 15-минутного перерыва между таймами, то сейчас многие из них пытаются воспользоваться трехминутной паузой на гидратацию, чтобы сделать то же самое. По этой причине телекартинка уже несколько раз демонстрировала очевидные «проплешины» на трибунах, появляющиеся сразу после завершения hydration break.

Фактически ЧМ-2026 уже сделал первый шаг к тому, чтобы традиционный футбол все больше и больше соответствовал североамериканской модели спортивных поединков, характеризующейся частыми перерывами, а также растущей интеграцией спортивного зрелища и коммерческих интересов. Сейчас сложно сказать, негативно или позитивно это повлияет на развитие футбола в целом, однако уже сейчас становится очевидным – обязательность трехминутных пауз выглядит, мягко говоря, сомнительной. Ведь еще немного и мы рискуем увидеть паузу на гидратацию даже тогда, когда над стадионом идет проливной дождь, а температура составляет потрясающе комфортные для игры 20 градусов по Цельсию…

Текст: meta.ua

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 4
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Так, це виглядає особливо дивно на стадіонах з розсувним дахом, де вже створений мікроклімат всередині, не зважаючи на умови ззовні арени... 
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+4
Підрахують прибуток з цих пауз і.. І через пару рокі буде те саме в ЛЧ. Навіть на матчах в умовній Норвегії в лютому  при -15. Назвуть це "погрітися чаєм"... знайдуть як назвати і обгрунтувати користь і гравцям і піклування за них.
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+4
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Знову бабло перемагає здоровий глузд і плює на всіх!
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+1
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