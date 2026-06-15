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Чемпионат мира
Бельгия
15.06.2026 22:00 - : -
Египет
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 16:25 | Обновлено 15 июня 2026, 17:10
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Бельгия – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы G ЧМ-2026 15 июня в 22:00

15 июня 2026, 16:25 | Обновлено 15 июня 2026, 17:10
72
0
Бельгия – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Руди Гарсия и Хусам Хасан
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15 июня состоится матч первого тура группы G чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Египта.

Встреча начнется в 22:00 по Киеву на Люмен Филд в Сиэттле, Вашингтон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Бельгией и Египтом в квартете G на мундиале играют команды Ирана и Новой Зеландии.

Наставник Бельгии – Руди Гарсия. Сборную Египта тренирует Хусам Хасан.

Бельгия и Египет ранее играли друг с другом четыре раза – три победы египтян и одна виктория бельгийцев.

Календарь матчей в группе G ЧМ-2026:

  • 15.06. 22:00. Бельгия – Египет (1-й тур)
  • 16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия (1-й тур)
  • 21.06. 22:00. Бельгия – Иран (2-й тур)
  • 22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет (2-й тур)
  • 27.06. 06:00. Египет – Иран (3-й тур)
  • 27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия (3-й тур)

Бельгия – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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