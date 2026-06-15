15 июня состоится матч первого тура группы G чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Египта.

Встреча начнется в 22:00 по Киеву на Люмен Филд в Сиэттле, Вашингтон.

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Вместе с Бельгией и Египтом в квартете G на мундиале играют команды Ирана и Новой Зеландии.

Наставник Бельгии – Руди Гарсия. Сборную Египта тренирует Хусам Хасан.

Бельгия и Египет ранее играли друг с другом четыре раза – три победы египтян и одна виктория бельгийцев.

Календарь матчей в группе G ЧМ-2026:

15.06. 22:00. Бельгия – Египет (1-й тур)

16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия (1-й тур)

21.06. 22:00. Бельгия – Иран (2-й тур)

22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет (2-й тур)

27.06. 06:00. Египет – Иран (3-й тур)

27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия (3-й тур)

Бельгия – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.