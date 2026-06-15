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Чемпионат мира
15 июня 2026, 15:39 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Испания – Кабо-Верде

Игра первого тура группы Н начнется 15 июня в 19:00 по Киеву

15 июня 2026, 15:39 |
41
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Испания – Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine
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15 июня состоится матч сборных Испании и Кабо-Верде в первом туре группы Н на чемпионате мира 2026.

Команды проведут футбольную дуэль на арене «Мерседес-Бенц Стадиум» в американском городе Атланта. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эти команды никогда не играли друг с другом.

Их конкурентами в борьбе за выход из группы станут сборные Уругвая и Саудовской Аравии, которые проведут свой матч 16 июня в 01:00.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Испания – Кабо-Верде

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Испания – Кабо-Верде
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Группа Н (ЧМ-2026)

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кабо-Верде 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0
2 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0
3 Испания 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0
4 Уругвай 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0
Полная таблица
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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