Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Испания – Кабо-Верде
Игра первого тура группы Н начнется 15 июня в 19:00 по Киеву
15 июня состоится матч сборных Испании и Кабо-Верде в первом туре группы Н на чемпионате мира 2026.
Команды проведут футбольную дуэль на арене «Мерседес-Бенц Стадиум» в американском городе Атланта. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Эти команды никогда не играли друг с другом.
Их конкурентами в борьбе за выход из группы станут сборные Уругвая и Саудовской Аравии, которые проведут свой матч 16 июня в 01:00.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Испания – Кабо-Верде
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа Н (ЧМ-2026)
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кабо-Верде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде
|0
|2
|Саудовская Аравия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
|0
|3
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
|0
|
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