Испания – Кабо-Верде. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы Н ЧМ-2026 15 июня в 19:00
15 июня состоится матч первого тура группы Н чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Кабо-Верде.
Матч начнется в 19:00 по киевскому времени на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Испанией и Кабо-Верде в группе Н на чемпионате мира играют команды Уругвая и Саудовской Аравии.
Наставник Испании – Луис де ла Фуэнте. Сборную Кабо-Верде тренирует Дик Адвокат.
Эти команды никогда не играли друг с другом.
Календарь матчей в группе Н ЧМ-2026:
- 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде (1-й тур)
- 16.06. 01:00. Уругвай – Саудовская Аравия (1-й тур)
- 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия (2-й тур)
- 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде (2-й тур)
- 27.06. 03:00. Уругвай – Испания (3-й тур)
- 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (3-й тур)
Испания – Кабо-Верде. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа Н (ЧМ-2026)
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кабо-Верде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде
|0
|2
|Саудовская Аравия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
|0
|3
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
|0
|
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