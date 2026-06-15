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Чемпионат мира
Испания
15.06.2026 19:00 - : -
Кабо-Верде
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 15:34 | Обновлено 15 июня 2026, 15:56
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Испания – Кабо-Верде. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы Н ЧМ-2026 15 июня в 19:00

15 июня 2026, 15:34 | Обновлено 15 июня 2026, 15:56
41
0
Испания – Кабо-Верде. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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15 июня состоится матч первого тура группы Н чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Кабо-Верде.

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Испанией и Кабо-Верде в группе Н на чемпионате мира играют команды Уругвая и Саудовской Аравии.

Наставник Испании – Луис де ла Фуэнте. Сборную Кабо-Верде тренирует Дик Адвокат.

Эти команды никогда не играли друг с другом.

Календарь матчей в группе Н ЧМ-2026:

  • 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде (1-й тур)
  • 16.06. 01:00. Уругвай – Саудовская Аравия (1-й тур)
  • 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия (2-й тур)
  • 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде (2-й тур)
  • 27.06. 03:00. Уругвай – Испания (3-й тур)
  • 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (3-й тур)

Испания – Кабо-Верде. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа Н (ЧМ-2026)

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кабо-Верде 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0
2 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0
3 Испания 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0
4 Уругвай 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0
Полная таблица
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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