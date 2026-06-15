Сергей КРАВЧЕНКО: «Чудеса в футболе бывают, но не в этом случае»

Сегодня, 15 июня свой первый матч на чемпионате мира проведет действующий чемпион Европы сборная Испании, которая сыграет против дебютанта Мундиаля команды Кабо-Верде.

Свой прогноз на этом матч эксклюзивно для сайта Sport.ua дал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– Сборная Испании доминирует в матчах с любым соперником, не говоря уже о противнике калибра Кабо-Верде, для которого это будет дебютное выступление на чемпионате мира, – сказал Кравченко. – Поэтому не сложно предположить, что в предстоящем поединке со стороны испанцев будет полный контроль мяча, агрессивная игра впереди. Для меня вопрос только в том, насколько быстро подопечные Луиса де ла Фуэнте забьют первый мяч. В победе фаворита я не сомневаюсь, хотя футбол преподносит разные сюрпризы, как, к примеру, матч Австралия – Турция. Турки нанесли по воротам соперника 30 ударов, но проиграли – 0:2. Мы любим футбол, за его непредсказуемость, хотя в чудо от Кабо-Верде я не верю. Испания, на мой взгляд, главный фаворит текущего чемпионата мира.

Что касается ударной силы испанцев, то игру команды будут вести Родри, Педри, Ямаль (хотя в этой игре он может и не сыграть, так как только недавно приступил к тренировкам после повреждения), Оярсабаль, который при нынешнем наставнике стал основным нападающим, хотя он и с фланга может сыграть. Скажу больше, все 26 футболистов, которые попали в заявку сборной Испании на чемпионат мира, являются топовыми исполнителями.

Поэтому, возвращаясь к матчу против Кабо-Верде, и в частности, к прогнозу, то, естественно, я отдаю полное преимущество испанцам, которые порадуют своих поклонников результативной игрой. 4:0.