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  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «Чудеса в футболе бывают, но не в этом случае»
Чемпионат мира
15 июня 2026, 11:42 |
794
0

Сергей КРАВЧЕНКО: «Чудеса в футболе бывают, но не в этом случае»

Экс-полузащитник сборной Украины дал прогноз на поединок Испания – Кабо-Верде

15 июня 2026, 11:42 |
794
0
Сергей КРАВЧЕНКО: «Чудеса в футболе бывают, но не в этом случае»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании
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Сегодня, 15 июня свой первый матч на чемпионате мира проведет действующий чемпион Европы сборная Испании, которая сыграет против дебютанта Мундиаля команды Кабо-Верде.

Свой прогноз на этом матч эксклюзивно для сайта Sport.ua дал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– Сборная Испании доминирует в матчах с любым соперником, не говоря уже о противнике калибра Кабо-Верде, для которого это будет дебютное выступление на чемпионате мира, – сказал Кравченко. – Поэтому не сложно предположить, что в предстоящем поединке со стороны испанцев будет полный контроль мяча, агрессивная игра впереди. Для меня вопрос только в том, насколько быстро подопечные Луиса де ла Фуэнте забьют первый мяч. В победе фаворита я не сомневаюсь, хотя футбол преподносит разные сюрпризы, как, к примеру, матч Австралия – Турция. Турки нанесли по воротам соперника 30 ударов, но проиграли – 0:2. Мы любим футбол, за его непредсказуемость, хотя в чудо от Кабо-Верде я не верю. Испания, на мой взгляд, главный фаворит текущего чемпионата мира.

Что касается ударной силы испанцев, то игру команды будут вести Родри, Педри, Ямаль (хотя в этой игре он может и не сыграть, так как только недавно приступил к тренировкам после повреждения), Оярсабаль, который при нынешнем наставнике стал основным нападающим, хотя он и с фланга может сыграть. Скажу больше, все 26 футболистов, которые попали в заявку сборной Испании на чемпионат мира, являются топовыми исполнителями.

Поэтому, возвращаясь к матчу против Кабо-Верде, и в частности, к прогнозу, то, естественно, я отдаю полное преимущество испанцам, которые порадуют своих поклонников результативной игрой. 4:0.

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Сергей Кравченко сборная Испании по футболу сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2026 по футболу Луис де ла Фуэнте Ламин Ямаль Микель Оярсабаль Педри эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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