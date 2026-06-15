Тренер Туниса: «Мы сделали слишком много ошибок»
Сабри Лямуши прокомментировал поражение от Швеции
Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши пришел к выводу, что его команда была наказана за серию грубых ошибок в матче группового этапа со Швецией – 5:1.
«Это тяжелое поражение. Это больно. Начинать турнир с такого поражения действительно сложно», – сказал Лямуши.
Он отметил, что Тунис знал об угрозе со стороны нападающих Швеции, но не смог с ней справиться: «С игроками мирового класса, которыми являются два шведских нападающих, от этого невозможно оправиться. Мы сделали слишком много ошибок».
Также Сабри отметил, что «почувствовал улучшение» в игре Туниса после перерыва, но дальнейшие ошибки разрушили шансы команды на камбэк.
Далее Тунис ждут встречи с Японией (21 июня) и Нидерландами (26 июня) в следующих матчах группы F, и Лямуши отметил, что у его команды есть только один вариант – реагировать.
«У нас есть гордость. Мы должны ответить. Мы должны показать лучший образ», – заявил тренер.
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