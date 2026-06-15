Тренер Туниса: «Мы сделали слишком много ошибок»

Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши пришел к выводу, что его команда была наказана за серию грубых ошибок в матче группового этапа со Швецией – 5:1.

«Это тяжелое поражение. Это больно. Начинать турнир с такого поражения действительно сложно», – сказал Лямуши.

Он отметил, что Тунис знал об угрозе со стороны нападающих Швеции, но не смог с ней справиться: «С игроками мирового класса, которыми являются два шведских нападающих, от этого невозможно оправиться. Мы сделали слишком много ошибок».

Также Сабри отметил, что «почувствовал улучшение» в игре Туниса после перерыва, но дальнейшие ошибки разрушили шансы команды на камбэк.

Далее Тунис ждут встречи с Японией (21 июня) и Нидерландами (26 июня) в следующих матчах группы F, и Лямуши отметил, что у его команды есть только один вариант – реагировать.

«У нас есть гордость. Мы должны ответить. Мы должны показать лучший образ», – заявил тренер.