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  4. ВИДЕО. Виктор Дьекереш оформил гол + ассист на ЧМ-2026
Чемпионат мира
15 июня 2026, 06:27 | Обновлено 15 июня 2026, 07:44
241
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ВИДЕО. Виктор Дьекереш оформил гол + ассист на ЧМ-2026

Александер Исак отдал долг партнеру

15 июня 2026, 06:27 | Обновлено 15 июня 2026, 07:44
241
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ВИДЕО. Виктор Дьекереш оформил гол + ассист на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш
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Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш записал на свой счёт не только ассист, но и забитый мяч в ворота Туниса на чемпионате мира 2026.

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Забить Виктору удалось благодаря ошибке соперника при построении атаки от своих ворот.

Александр Исак перехватил мяч и не пожалел отдать передачу на Виктора, также оформив результативное действие гол + ассист.

Точный удар Дёкереша приблизил Швецию к комфортной победе – 3:1.

ВИДЕО. Виктор Декереш оформил гол + ассист на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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