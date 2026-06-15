ВИДЕО. Виктор Дьекереш оформил гол + ассист на ЧМ-2026

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш записал на свой счёт не только ассист, но и забитый мяч в ворота Туниса на чемпионате мира 2026.

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Забить Виктору удалось благодаря ошибке соперника при построении атаки от своих ворот.

Александр Исак перехватил мяч и не пожалел отдать передачу на Виктора, также оформив результативное действие гол + ассист.

Точный удар Дёкереша приблизил Швецию к комфортной победе – 3:1.

ВИДЕО. Виктор Декереш оформил гол + ассист на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine