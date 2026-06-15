Чемпионат мира15 июня 2026, 05:38 | Обновлено 15 июня 2026, 05:47
828
0
ВИДЕО. Игрок сборной Швеции отказался праздновать гол на ЧМ-2026
Ясин Айяри забил в ворота Туниса, впрочем воздержался от радости
15 июня 2026, 05:38 | Обновлено 15 июня 2026, 05:47
828
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
22-летний полузащитник сборной Швеции Ясин Айяри забил быстрый гол в матче первого тура группы F против Туниса на чемпионате мира 2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ясин подхватил мяч возле штрафной площади и точно пробил на добивании.
Благодаря результативным действиям Айяри сборная Швеции вышла вперед уже на 7-й минуте встречи.
Несмотря на яркое начало, Айяри отказался праздновать гол, поскольку имеет тунисские корни.
ВИДЕО. Игрок сборной Швеции отказался праздновать гол на ЧМ-2026
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2026, 06:02 0
Вивчаренко может перейти в каталонский клуб
Футбол | 14 июня 2026, 09:01 22
Кендзера перейдет в столичный клуб
Футбол | 14.06.2026, 23:30
Теннис | 14.06.2026, 07:25
Футбол | 14.06.2026, 09:30
Комментарии 0
Популярные новости
14.06.2026, 11:30 5
Футбол
13.06.2026, 23:37 10
13.06.2026, 00:17 1
13.06.2026, 08:40 12
14.06.2026, 17:40 8
Футбол