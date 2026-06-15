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Чемпионат мира
15 июня 2026, 05:38 | Обновлено 15 июня 2026, 05:47
828
0

ВИДЕО. Игрок сборной Швеции отказался праздновать гол на ЧМ-2026

Ясин Айяри забил в ворота Туниса, впрочем воздержался от радости

15 июня 2026, 05:38 | Обновлено 15 июня 2026, 05:47
828
0
ВИДЕО. Игрок сборной Швеции отказался праздновать гол на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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22-летний полузащитник сборной Швеции Ясин Айяри забил быстрый гол в матче первого тура группы F против Туниса на чемпионате мира 2026.

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Ясин подхватил мяч возле штрафной площади и точно пробил на добивании.

Благодаря результативным действиям Айяри сборная Швеции вышла вперед уже на 7-й минуте встречи.

Несмотря на яркое начало, Айяри отказался праздновать гол, поскольку имеет тунисские корни.

ВИДЕО. Игрок сборной Швеции отказался праздновать гол на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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