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15 июня 2026, 02:54 | Обновлено 15 июня 2026, 02:56
312
0

ФОТО. Жена динамовца показала роскошную свадьбу в Киеве

Елизавета Кандыба поделилась фото со свадьбы с Назаром Волошиним

15 июня 2026, 02:54 | Обновлено 15 июня 2026, 02:56
312
0
ФОТО. Жена динамовца показала роскошную свадьбу в Киеве
Instagram. Елизавета Кандыба и Назар Волошин
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Избранница вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Назара ВолошинаЕлизавета Кандыба – поделилась новыми фотографиями со своей свадьбы.

В Instagram Елизавета опубликовала серию атмосферных кадров с празднования, которое состоялось несколько дней назад в Киеве. На снимках молодожены позируют возле праздничного торта, принимают поздравления гостей и наслаждаются одним из самых важных дней в своей жизни.

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Для торжества невеста выбрала эффектное белое мини-платье, а Назар появился в светлом классическом образе. Атмосферу праздника дополняли стильный декор, цветочные композиции, большой свадебный торт и яркие фейерверки.

Напомним, что Назар Волошин и Елизавета Кандыба официально поженились 11 июня в Киеве.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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