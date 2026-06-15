ФОТО. Жена динамовца показала роскошную свадьбу в Киеве
Елизавета Кандыба поделилась фото со свадьбы с Назаром Волошиним
Избранница вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина – Елизавета Кандыба – поделилась новыми фотографиями со своей свадьбы.
В Instagram Елизавета опубликовала серию атмосферных кадров с празднования, которое состоялось несколько дней назад в Киеве. На снимках молодожены позируют возле праздничного торта, принимают поздравления гостей и наслаждаются одним из самых важных дней в своей жизни.
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Для торжества невеста выбрала эффектное белое мини-платье, а Назар появился в светлом классическом образе. Атмосферу праздника дополняли стильный декор, цветочные композиции, большой свадебный торт и яркие фейерверки.
Напомним, что Назар Волошин и Елизавета Кандыба официально поженились 11 июня в Киеве.
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