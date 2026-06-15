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15 июня 2026, 02:12 | Обновлено 15 июня 2026, 02:16
570
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ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?

Японские болельщики снова удивили мир

15 июня 2026, 02:12 | Обновлено 15 июня 2026, 02:16
570
2 Comments
ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщик сборной Японии
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Болельщики сборной Японии уже давно считаются одними из самых культурных в мире. Во время чемпионата мира они вновь привлекли внимание, убирая мусор на трибунах после стартового матча.

Такая традиция существует уже много лет. Впервые японских фанатов заметили за уборкой стадиона еще на ЧМ-1998 во Франции. С тех пор подобную картину можно увидеть практически на каждом крупном международном турнире.

Особенно ярко эта привычка проявилась на чемпионате мира 2022 года в Катаре. После сенсационной победы над Германией японцы сначала отпраздновали успех команды, а затем убрали сектор, в котором находились во время матча.

Причина такого поведения связана с японской культурой и воспитанием. В стране существует пословица: «Птица не оставляет после себя следов», смысл которой можно передать как: «Оставь место таким, каким ты его нашел».

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По словам профессора социологии Осакского университета Скотта Норта, японских детей с раннего возраста учат самостоятельно убирать школьные классы и коридоры. Поэтому уважение к общему пространству становится привычкой на всю жизнь.

Эксперты отмечают, что японцев также воспитывают так, чтобы они не создавали неудобств окружающим. Именно поэтому для многих из них естественно убрать за собой даже после футбольного матча на переполненном стадионе.

На чемпионате мира 2026 японские болельщики в очередной раз показали, что футбол объединяет людей не только на поле, но и за его пределами.

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Максим Лапченко Источник: ESPN
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Комментарии 2
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Мінталітет такий і виховання
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+1
Я тоже с детства никогда не мусорил. Когда ел конфеты на улице, то прятал фантики в карман, чтобы потом выбросить. Всегда в карманах было много мусора. 
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