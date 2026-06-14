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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Американцам немного стыдно из-за происходящего»
Чемпионат мира
14 июня 2026, 23:05 |
993
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Американцам немного стыдно из-за происходящего»

Евгений Левченко оценил организацию и назвал фаворитов ЧМ-2026

14 июня 2026, 23:05 |
993
1 Comments
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Американцам немного стыдно из-за происходящего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Левченко
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Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнениями по поводу чемпионата мира – 2026.

– Какие у вас впечатления от первых матчей ЧМ-2026 и его организации?

– Организация всегда хорошая, но сейчас ты видишь, какое все большое. Стадион в Далласе, который я вижу, – это просто какая-то глыба, сюда могут зайти 80 тысяч зрителей. Все большое, всего много, очень разноцветное, и настроение здесь очень положительное. Сейчас общался с японцами, они говорят, что очень круто, что они могут быть здесь и играть с нидерландцами.

Это большой праздник, это все понимают, но кроме большого праздника, в США сейчас попадаются такие вещи, на которые не нужно закрывать глаза. Если говорить о спортивном аспекте – это круто. Для США это большой плюс, что они смогут на 100% разорваться. А если говорить о политической стороне, то здесь многие американцы говорят, что у нас такая ситуация, что нам немного стыдно из-за происходящего.

Я смотрел много матчей – очень большая разница между командами. Если посмотреть, как США сыграли против Парагвая – неравная игра. ЮАР против Мексики – тоже видно, сколь велика разница. Ты смотришь эти матчи и понимаешь, что эти команды не могут играть наравне с другими.

Интересно посмотреть, как будет дальше, потому что сейчас это такие игры... Мне очень понравилось, как Марокко играло первые 20-30 минут. Я рад, что это можно увидеть.

– Кто для вас фаворит ЧМ-2026? Какая команда удивит фанатов и экспертов?

– Фаворитами являются Испания и Франция. С игроками, которые у них есть, они могут поставить по две команды и сыграть на уровне. Это сборные, за которыми нужно следить и реально круто играющие.

Удивить может Марокко. Я хотел бы увидеть марокканцев, которые покажут реально высокий уровень, – сказал Левченко.

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Руслан Полищук Источник: Трибуна
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і оце накурене мусіло щось пернути про американську політику дебілко вухатий)
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