Автор гола сборной Шотландии: «Я почувствовал невероятную гордость»

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн заявил, что его «корявый» гол, который принес победу над Гаити в стартовом матче чемпионата мира, наполнил его гордостью, и он надеется, что дети по всей стране проснутся с такими же эмоциями.

«Это был не лучший гол в моей карьере, но кого это волнует? Мы очень долго к этому шли. Я немного неудачно попал по мячу.

Кстати, Гаити – хорошая команда. Нам пришлось серьезно поработать ради этой победы. Можем ли мы играть лучше? Да. Но это был матч, который нужно было выигрывать, и мы его выиграли. Я просто невероятно счастлив.

Как страна мы пережили много разочарований. Целому поколению болельщиков не доводилось видеть такого. Но сегодня утром я почувствовал невероятную гордость, когда увидел детей в футболках сборной Шотландии, которые шли в парки и раскрашивали лица в национальные цвета.

Надеюсь, завтра дети проснутся такими же гордыми, как и я сейчас. Эта победа создает прекрасное настроение перед матчем с Марокко», – сказал Макгинн.