Автор гола сборной Шотландии: «Я почувствовал невероятную гордость»
Джон Макгинн принес Шотландии первую победу на чемпионате мира с 1990 года
Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн заявил, что его «корявый» гол, который принес победу над Гаити в стартовом матче чемпионата мира, наполнил его гордостью, и он надеется, что дети по всей стране проснутся с такими же эмоциями.
«Это был не лучший гол в моей карьере, но кого это волнует? Мы очень долго к этому шли. Я немного неудачно попал по мячу.
Кстати, Гаити – хорошая команда. Нам пришлось серьезно поработать ради этой победы. Можем ли мы играть лучше? Да. Но это был матч, который нужно было выигрывать, и мы его выиграли. Я просто невероятно счастлив.
Как страна мы пережили много разочарований. Целому поколению болельщиков не доводилось видеть такого. Но сегодня утром я почувствовал невероятную гордость, когда увидел детей в футболках сборной Шотландии, которые шли в парки и раскрашивали лица в национальные цвета.
Надеюсь, завтра дети проснутся такими же гордыми, как и я сейчас. Эта победа создает прекрасное настроение перед матчем с Марокко», – сказал Макгинн.
Впереди у Шотландии матчи группового этапа против Марокко 19 июня и Бразилии 24 июня. Пока же Шотландия наслаждается первой победой на чемпионатах мира с 1990 года. Для команды это первое выступление на мундиале с 1998 года.
Шотландцы возглавили группу С и продолжают борьбу за первый в истории выход в плей-офф.
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