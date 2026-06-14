Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как сборная Германии забила в ворота Кюрасао на 6-й мин матча ЧМ-26
Чемпионат мира
14 июня 2026, 20:13 | Обновлено 14 июня 2026, 21:08
1118
0

ВИДЕО. Как сборная Германии забила в ворота Кюрасао на 6-й мин матча ЧМ-26

Феликс Нмеча быстро вывел немцев вперед точным ударом на старте поединка

14 июня 2026, 20:13 | Обновлено 14 июня 2026, 21:08
1118
0
ВИДЕО. Как сборная Германии забила в ворота Кюрасао на 6-й мин матча ЧМ-26
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Германии быстро вышла вперед в матче первого тура группы Е чемпионата мира 2026 против команды Кюрасао.

На 6-й минуте счет открыл Феликс Нмеча, поразив ворота соперников красивым точным ударом в дальний угол, 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нмеча забил лишь второй мяч в футболке немецкой национальный команды.

Для сборной Кюрасао, тренером которой является Дик Адвокат, это дебютный матч на мундиалях.

Встреча Германии и Кюрасао стартовала 14 июня в 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне.

❗️ ВИДЕО. Как сборная Германии забила в ворота Кюрасао на 6-й мин матча ЧМ-26

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. Разгром: Мусиала забил четвертый гол для Германии в матче с Кюрасао
Кот-д’Ивуар – Эквадор. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Хаверц реализовал пенальти, Германия выиграла тайм у Кюрасао – 3:1
видео голов и обзор Феликс Нмеча сборная Германии по футболу сборная Кюрасао по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Бокс | 14 июня 2026, 09:13 0
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом

Джесси Родригес нокаутировал Антонио Варгаса и завоевал титул WBA в весовой категории до 53,5 кг

Стали известны планы Динамо на летнее трансферное окно
Футбол | 14 июня 2026, 13:48 7
Стали известны планы Динамо на летнее трансферное окно
Стали известны планы Динамо на летнее трансферное окно

Киевский клуб готовит несколько трансферов

Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Футбол | 14.06.2026, 16:21
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Волейбол | 14.06.2026, 10:20
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
ВИДЕО. Шлоттербек впервые забил за сборную Германии, поразив ворота Кюрасао
Футбол | 14.06.2026, 20:46
ВИДЕО. Шлоттербек впервые забил за сборную Германии, поразив ворота Кюрасао
ВИДЕО. Шлоттербек впервые забил за сборную Германии, поразив ворота Кюрасао
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
13.06.2026, 06:45
Футбол
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
13.06.2026, 01:59 12
Футбол
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
12.06.2026, 19:37 1
Волейбол
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
13.06.2026, 11:04 14
Футбол
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 29
Бокс
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
14.06.2026, 09:01 22
Футбол
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
14.06.2026, 07:25 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем