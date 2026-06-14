Сборная Германии быстро вышла вперед в матче первого тура группы Е чемпионата мира 2026 против команды Кюрасао.

На 6-й минуте счет открыл Феликс Нмеча, поразив ворота соперников красивым точным ударом в дальний угол, 1:0.

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Нмеча забил лишь второй мяч в футболке немецкой национальный команды.

Для сборной Кюрасао, тренером которой является Дик Адвокат, это дебютный матч на мундиалях.

Встреча Германии и Кюрасао стартовала 14 июня в 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне.

❗️ ВИДЕО. Как сборная Германии забила в ворота Кюрасао на 6-й мин матча ЧМ-26

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine