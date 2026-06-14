Германия привезла на ЧМ-2026 27 игроков вместо 26. Почему и легально ли это

Если вы нашли несколько минут, чтобы внимательно изучить групповое фото национальной сборной Германии по футболу, сделанное накануне старта “Бундестим” на чемпионате мира-2026, то наверняка не могли не отметить любопытный факт: в верхнем ряду стоят двенадцать игроков, в среднем расположились трое (в окружении тренерского штаба), а внизу сидят на лаве также двенадцать. Итого нехитрая арифметика позволяет подсчитать общее количество футболистов в команде Юлиана Нагельсманна – 27.

Но как такое возможно, учитывая тот факт, что официальные правила позволяют любой из команд-участниц мирового первенства заявить для участия в финальной части чемпионата мира только 26 игроков? Неужели педантичные немцы допустили досадную оплошность и теперь могут за нее поплатиться? Или же они придумали какую-то хитрость, обойдя регламентные нормы Международной федерации футбола (ФИФА)?

На самом деле, никакого обмана или просчета со стороны тренерского штаба Нагельсманна или чиновников Немецкого Футбольного Союза нет. Просто за океан – в США, Мексику и Канаду – с “Бундестим” полетел еще один футболист, который, как рассчитывает главный тренер немецкой сборной, сыграет свою роль на турнире, если не прямо, то как минимум косвенно.

Внимательно присмотревшись к групповому фото немецкой сборной можно увидеть, что в составе Германии, в отличие от подавляющего большинства команд-участниц ЧМ-2026 (единственное исключение – сборная Египта), присутствует сразу четверо вратарей. Это 40-летний Мануэль Нойер из Баварии, 36-летний Оливер Бауман из Хоффенхайма, 29-летний Александер Нюбель из Штутгарта и 22-летний Йонас Урбиг из Баварии. Однако, в отличие от египтян, у которых четверо вратарей легально внесены в заявку из 26 мест, немецкая сборная официально может рассчитывать на ЧМ-2026 только на Нойера, Баумана и Нюбеля, которые присутствуют в ее заявке, а вот Урбиг как раз и оказался тем самым “лишним”, 27-м, членом команды, который внес сумятицу среди фанатов.

Так что же Урбиг делает в лагере сборной Германии и почему он объявился на фотографии, которая была сделана для официальных материалов ФИФА?

Getty Images. Йонас Урбиг

Ответ на этот вопрос преимущественно скрывается в области тактики. Нагельсманн специально пожелал взять на ЧМ-2026 четвертого голкипера, чтобы улучшить подготовку к турниру для трех остальных. На самом деле, большинство топовых футбольных тренеров уже давно пришли к тому, что в тренировочном процессе лучше иметь кратное двум количество вратарей. Это позволяет проводить более качественные и гибкие тренировки, добавляя множество элементов и игровых ситуаций, которые сложнее применять, когда у тебя под рукой нечетное количество голкиперов. Поэтому Нагельсманн и заручился согласием 22-летнего Урбига отправиться за океан в качестве своего рода тренировочной единицы в лагере национальной сборной.

Однако это вовсе не единственный аспект, который учитывался Нагельсманном при приглашении Урбига. Если во время финальной части ЧМ-2026, которая продлится с 11 июня по 19 июля, кто-либо из тройки заявленных вратарей получит травму, что учитывая возраст и нестабильную физическую форму вовсе не стоит исключать, то у Немецкого Футбольного Союза появится право и возможность его заменить, выдвинув кандидатуру резервного вратаря. В этом случае никого отзывать из отпуска и затем ожидать не придется, так как Урбиг уже окажется на месте и под рукой у тренеров, будучи идеально интегрированным в команду и находясь в хороших физических кондициях.

Стоит напомнить, что 40-летний Мануэль Нойер специально возобновил международную карьеру, чтобы поехать на ЧМ-2026. Этот мундиаль станет уже пятым для многоопытного стража ворот. Однако в сезоне-2025/26 Мануэль из-за травм и повреждений пропустил 88 дней, вернувшись к регулярным тренировкам буквально накануне старта мундиаля и пропустив оба товарищеских матча “Бундестим” перед мировым первенством – против Финляндии (4:0) и США (2:1). Поэтому кто будет защищать ворота немцев в дебютном матче мундиаля против Кюрасао пока непонятно, равно как Нагельсманн никак не объявлял, на кого он рассчитывает как на первого номера и на общей турнирной дистанции.

Что же говорят по этому поводу правила и регламентные нормы ФИФА? На самом деле, сборная Германии ничего не нарушает. Численное ограничение касается исключительно заявленных для участия в турнире игроков, но никак не затрагивает всех, присутствующих на тренировочном сборе. Поэтому участие Йонаса Урбига в тренировочном процессе “Бундестим” абсолютно легально, равно как и его присутствие на фото, ведь последнее носит, скорее, памятный характер, но никак не официально-деловой. И если сам Урбиг вместо отпуска добровольно согласился помочь немецкой сборной своим присутствием на тренировках, то это исключительно внутренние вопросы игрока и Немецкого Футбольного Союза. По крайней мере, пока многие удивлялись присутствию “лишнего” на общекомандной фотографии сборной Германии, внутри “Бундестим” прекрасно понимают, зачем это и как способно помочь четырехкратным чемпионам мира.

Текст: meta.ua